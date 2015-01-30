Певица Валерия расплакалась на людях

В Москве полным ходом идут съемки музыкального конкурса "Ты супер!", в котором принимают участие талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных или опекунских семей. Шоу проводится при поддержке Министерства образования и науки России.

Как сообщили сайту Dni.Ru в пресс-службе НТВ, за несколько съемочных дней у конкурсантов уже собралась внушительная команда поддержки, к которой присоединилась известная певица Валерия. Она приехала познакомиться с Александрой Хлудовой из Рубцовска.

Участница конкурса, которая пережила немало печальных событий в прошлом, в первом туре исполняла одну из самых лиричных и трогательных композиций из репертуара Валерии. Певица не смогла удержаться и вышла на сцену для того, чтобы спеть вместе с Сашей эту песню еще раз. Неожиданный дуэт со звездой стал для юной вокалистки приятным сюрпризом, лучшей поддержкой, помог ей почувствовать себя настоящей артисткой.

Однако главный подарок, о котором Хлудова даже уже не мечтала, ждал Сашу после выступления. Никто в зале не мог сдержать слез: съемочная группа, члены жюри и Валерия плакали вместе с конкурсанткой. Что растрогало весь зал, зрители узнают совсем скоро.