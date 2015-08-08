Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Поклонники молятся за здоровье Бориса Корчевникова

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Говорят, уход Бориса Корчевникова из передачи "Прямой эфир" связан с проблемами со здоровьем, ведь несколько лет назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга. Теперь многочисленные поклонники молятся за излечение Бориса, передает Дни.ру.

Шумиха вокруг ухода Бориса Корчевникова из ток-шоу "Прямой эфир" набирает обороты. То обстоятельство, что теперь Бориса заменит Дмитрий Шепелев, лишь придало красок и новых сплетен ситуации. Пока репортеры и поклонники шоу пытаются разобраться, почему Корчевников покидает передачу, фанаты Бориса уверены, что причина в нездоровье ведущего.

Так, возле свежей публикации Бориса Корчевникова, которую тот оставил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, посвященной "Прямому эфиру", многочисленные фанаты желают Борису скорейшего выздоровления и признаются, что молятся за его исцеление.

"Ты такой красивый молодой умный парень , будь ты здоров!!", "Желаю вам выздоровления ! Вы-солнечный молодой человек,здоровья вам и сил!!!", "Борис, дай Бог, что бы у вас все было хорошо", "скорейшего Вам выздоровления, Борис. Храни Вас Господь", "Скорейшего вам выздоровления и крепкого здоровья, возвращайтесь, мы Вас ждем", "Ой Борис... Выздоравливайте поскорей...Я буду молиться за вас...Вы очень хороший и светлый человек... Будем ждать вашего возвращения...Ненужен нам никакой Шепелев...Вы ЛУЧШИЙ!!", "Господи, спаси и сохрани, Вам, Борис, ждем Вашего возвращения", "Боренька, держитесь там, мы с вами. Вы очень добрый и светлый человек, и у вас обязательно все будет хорошо. Мы будем молиться за вас. Храни Вас Господь!" – писали встревоженные поклонники Корчевникова. Отметим, что сам Борис о том, что покинул "Прямой эфир" из-за проблем со здоровьем, пока не говорил.

Зато прокомментировал свое новое назначение его коллега Дмитрий Шепелев. "Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте. Кто, если не я?" – написал в своем аккаунте в Instagram не скрывающий радости Шепелев.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАведущийжизньздоровье
СМОТРИ!
Смотри!
эксклюзив на limon.ee!
СМОТРИ!
Спешите!
Смотри!
розыгрыш!
смотри!
смотри!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
10:45
Не многие сразу могут ответить, что не так на этом фото. Как насчет вас?
10:29
Поклонники молятся за здоровье Бориса Корчевникова
10:21
Дерзкие и гламурные: «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей
09:55
Галерея: смотрите, кто пришел на премьеру скандального «На пятьдесят оттенков темнее» в Таллинне
09:36
Ух ты! Елена Ваенга показала себя в прозрачном платье (1)
09:09
Сегодня произойдут долгожданные перемены к лучшему: гороскоп на 9 февраля
08:15
Британская актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
19:43
Десять правил первого секса с новым партнером
19:20
Что нельзя делать с членом?
18:46
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса (3)
18:25
Ради этого мужчины Ксения Собчак бросила сына и мужа в Москве и примчалась в Таллинн
17:41
Наконец-то! Ученые нашли средство от рака мозга
17:37
Письмо читательницы: мы с парнем периодически друг другу изменяем (1)
17:00
Юлия Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского (2)
16:45
Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России
16:30
Сексуально: Лена Темникова кардинально сменила имидж (галерея)
16:15
Дмитрий Шепелев станет новым ведущим ток-шоу «Прямой эфир»: зрители негодуют!
16:00
Вы когда-нибудь ощущали подергивание века? Мы расскажем, что это значит
15:50
Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне
15:45
Прекратите выщипывать волосы в носу! Это может быть смертельно опасно
Все новости
KrasotkaЦеликом
Что нельзя делать с членом?

Что нельзя делать с членом?

Восемь вещей, которым не место в ванной

Восемь вещей, которым не место в ванной

Десять правил первого секса с новым партнером

Десять правил первого секса с новым партнером

8. фев
12 главных ошибок при взвешивании
8. фев
Семь способов, как не обжечься на распродажах (1)
8. фев
Письмо читательницы: мы с парнем периодически друг другу изменяем (1)
8. фев
Можно ли запланировать пол ребенка: мифы и реальность
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(3)
Галерея: смотрите, кто пришел на премьеру скандального «На пятьдесят оттенков темнее» в Таллинне
Британская актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»
Сегодня произойдут долгожданные перемены к лучшему: гороскоп на 9 февраля
Топ комментариев
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(9)
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях(5)
Мужчина подвергся атаке 700 гомосексуалистов. И вот почему!(4)
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(3)
CмотриЦеликом
Дерзкие и гламурные: «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей

Дерзкие и гламурные: «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

7. фев
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогороскопгрудьдональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтиммужчинаольга бузовапевецпевицапоклонникисекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees