Галерея: смотрите, кто пришел на премьеру скандального «На пятьдесят оттенков темнее» в Таллинне

Перед началом фильма эстонский модельер Оксана Тандит и ее эффектные модели порадовали гостей премьеры ярким модным показом.
Смотрите, как прошел таллиннский закрытый показ «На пятьдесят оттенков темнее» в нашей красочной галерее!
Вчера вечером, 8 февраля, в столичном кинотеатре Coca-Cola Plaza состоялась премьера эротической кинодрамы "На пятьдесят оттенков темнее" – продолжения нашумевшего фильма "Пятьдесят оттенков серого".
Перед началом фильма эстонский модельер Оксана Тандит и ее эффектные модели порадовали гостей премьеры ярким модным показом.
Смотрите, как прошел таллиннский закрытый показ «На пятьдесят оттенков темнее» в нашей красочной галерее!
Смотрите видео!
Смотрите видео!
ЭКСПРЕСС-РОЗЫГРЫШ!
Не стоит сегодня заниматься решением финансовых вопросов.
Играйте с нами!