Сегодня произойдут долгожданные перемены к лучшему: гороскоп на 9 февраля

Овен

Жизненный тонус Овнов очень высок, а потому у представителей данного знака будет достаточно душевных и физических сил и для работы, и для развлечений, и для решения личных проблем. Ваша задача – избегать суеты и путаницы, не совершать необдуманных поступков, если есть возможность как следует обдумать сложившуюся ситуацию. В деловых отношениях вам сослужат хорошую службу ответственность, верность данному слову и лояльность к подчиненным.

Сфера личных контактов и привязанностей также находится под влиянием позитивных тенденций, возможен прогресс в важных для вас делах. Быстро решить накопившиеся проблемы позволит своевременно полученная информация.

Телец

День удачный, легкий и приятный. В наибольшей степени позитивные тенденции сильны в сфере семейных отношений. Встречи с родственниками будут дарить радость и хорошее настроение; очень благотворное влияние на вас окажет общение с детьми. Влюбленные преисполнены благих намерений, но склонны действовать излишне решительно; проявляйте инициативу в разумных пределах и не гонитесь за острыми ощущениями.

На работе ситуация стабильна, появляется возможность достичь давно поставленных целей, воплотить в жизнь удачные идеи, посетившие вас несколько дней назад. Вам полезны активный отдых и занятия спортом, физический труд на свежем воздухе не покажется утомительным.

Близнецы

Несколько испортить впечатление от этого приятного дня может необходимость участвовать в мероприятиях, которые вам не по душе. Воздержитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений, будьте осторожнее в общении с малознакомыми людьми. Сегодня вы удивительным образом притягиваете к себе особ, которым доставляет огромное удовольствие манипулировать другими, играть на чужих слабостях; согласитесь, это не слишком приятная компания.

Вы можете рассчитывать на поддержку родственников и друзей; объединение усилий для решения общих проблем принесет хороший результат. Влюбленных порадуют приятные сюрпризы.

Рак

День принесет приятные переживания и радостные моменты. В жизни влюбленных произойдут долгожданные перемены к лучшему, у одиноких Раков появится возможность завязать перспективные знакомства, расширить свой круг общения. Достаточно намекнуть симпатичному вам человеку о своем интересе, и его ответные шаги не заставят себя ждать. Семейные отношения также вполне гармоничны, а благодаря высокому жизненному потенциалу вы не будете страдать от недостатка энергии и оптимизма.

С профессиональной точки зрения перспективы также очень хороши. Этот день обещает вам весьма легкие трудовые победы, а также увеличение доходов, получение награды за ранее приложенные усилия.

Лев

В целом день складывается неплохо, но вы склонны излишне остро реагировать на любые трудности и критику, что и может стать причиной проблем. Не ждите от окружающих безусловного одобрения каждого своего поступка, абсолютной поддержки. Будьте готовы обосновать свою позицию в беседе с коллегами, друзьями, любимым человеком. Если причины ваших поступков будут истолкованы ложно, гармония даже в самых прочных и доверительных отношениях будет нарушена.

Легче всего поладить с родственниками: именно они готовы проявить понимание и участие, отнестись снисходительно к допущенным вами промахам. Профессиональных проблем не возникнет, творческая работа принесет моральное удовлетворение.

Дева

Гармоничный день, который характеризуется усилением позитивных тенденций, появлением новых интересов, возможностей и целей. Улучшается ситуация на работе, можно обсудить важные вопросы с руководством, договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, заручиться поддержкой влиятельных особ. Финансовая картина благоприятна, вы мудро распоряжаетесь деньгами.

Хорошо складывается общение с близкими, не разочаруют поступки любимого человека. Жизненный потенциал высок, у вас будет достаточно сил для работы и отдыха, реализации разнообразных замыслов. Романтическое знакомство перерастет в серьезные отношения, если вы этого захотите.

Весы

У тех, чьи интересы сосредоточены на работе, карьере и достижении финансового благополучия, день будет непростым. Могут возникнуть трудности, на первый взгляд кажущиеся непреодолимыми, неожиданные проблемы помешают реализации хорошо обдуманных проектов. Однако помощь придет вовремя, и вам удастся найти наилучший выход из сложившейся ситуации.

Значительно лучше обстоят дела в сфере личных отношений и интересов. У вас появится возможность наилучшим образом проявить себя, применить свои таланты и способности. При решении семейных проблем прислушивайтесь к интуиции – ее подсказки помогут найти верный путь.

Скорпион

День насыщенный и интересный, полный событий. У вас будет не слишком много времени на отдых, поэтому к вечеру возможно ощущение переутомления, не исключены бессонница и головные боли. Справиться с ситуацией поможет заранее составленный план действий, которого следует придерживаться. Старайтесь не опаздывать на встречи, проявлять максимальную аккуратность при расчетах и оформлении документов; разнообразные задержки, даже вызванные объективными причинами, могут вывести вас из равновесия, а в этом случае и окружающим придется туго.

Очень ценна поддержка единомышленников и близких людей, и она обязательно будет получена, если вы откровенно расскажете о своих проблемах. Не отстраняйтесь от семейных дел – благодаря вашему участию они будут завершены быстро и ко всеобщему удовлетворению.

Стрелец

День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Старайтесь здраво оценивать открывающиеся возможности: ваш оптимизм безграничен и порой мешает правильно оценить как сложившуюся ситуацию, так и возможные варианты ее развития. Благоприятна финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции.

Деловое общение не вызовет трудностей, переговоры с проверенными партнерами пойдут хорошо, могут появиться новые союзники, чья поддержка будет очень ценной. В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу.

Козерог

Возможны профессиональные трудности. Проблемы, возникшие в недавнем прошлом, становятся более серьезными, и сейчас для их решения необходимо предпринять активные действия. Не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать окружающие, в том числе – и весьма влиятельные особы. Возможно заключение сделок, которые в отдаленном будущем принесут прибыль, и достижение договоренностей, благодаря которым вы сможете сменить работу на лучшую.

Это хороший день для отдыха вместе с членами семьи, друзьями. Вы будете комфортно чувствовать себя в любой компании, не останетесь в стороне от общего веселья. Романтические увлечения зарождаются легко, но вряд ли приведут к серьезным отношениям.

Водолей

Внимательнее следите за своими вещами, будьте аккуратны, если имеете дело со сложной техникой – велика вероятность поломок и потерь, порчи имущества. В остальном же тенденции благоприятны. Возможно улучшение финансового положения, появление новых источников дохода. Поездка, задумывавшаяся исключительно как развлекательная, откроет перед вами интересные профессиональные перспективы, даст шанс найти работу, в полной мере соответствующую вашим запросам и позволяющую раскрыть свои таланты.

Хорошо складываются отношения с помощниками и союзниками, вы легко находите общий язык с людьми, с которыми связаны общим делом. Влюбленные смогут преодолеть разногласия, возникшие в недавнем прошлом.

Рыбы

Хороший день, полный событий, которые порадуют вас и оставят приятные воспоминания. Налаживаются отношения с родственниками и любимым человеком, появляется возможность изменить к лучшему свою личную жизнь, реализовать давно составленные планы, приблизиться к достижению поставленной цели. Возможны значительные денежные поступления и дорогие подарки. Напомнят о себе старые знакомые, чему вы будете очень рады.

Этот день подходит для решения финансовых и имущественных вопросов. С профессиональными проблемами вы справитесь легко благодаря обширным знаниям и накопленному опыту. Появляется шанс восстановить старые деловые связи – теперь уже на ваших условиях.