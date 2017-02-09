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Британская актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой

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В Лондоне скончалась британская актриса Тара Палмер-Томкинсон. Она была найдена мертвой вчера в своей квартире в Кенсингтоне.

Британская актриса, звезда фильма "Идеальный муж" и крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон скоропостижно скончалась на 46-м году жизни в одном из престижнейших районов Лондона. Принц Уэльский и его вторая супруга выразили свои соболезнования близким актрисы.

Фото: Scanpix

В своем заявлении члены королевской семьи рассказали, что очень опечалены уходом из жизни их близкой подруги, передает телекомпания BBC. Причины смерти Тары Палмер-Томкинсон устанавливаются.

В 2016 году актриса проходила лечение после обнаружения у нее доброкачественной опухоли головного мозга. Известной зрителю Тара Палмер-Томкинсон стала по роли Оливии Басилдон в фильме 2000 года "Идеальный муж".

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