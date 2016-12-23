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Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса

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Во время церемонии награждения молодых учёных, занятых в сфере науки и инновации в Кремле президент России Владимир Путин продемонстрировал невероятную выдержку.

На приёме обслуживающий персонал уронил один из подносов с бокалами для шампанского, в зале раздался оглушительных грохот. Однако глава государства, слушавший в это время докладчика, даже бровью не повёл, пишет Argumentiru.com.

Первым обратил внимание на реакцию президента корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов: "Нет нервов: реакция Путина на падение подноса с бокалами на церемонии награждения молодых ученых", - написал он в Twitter.

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