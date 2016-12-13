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Юлия Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского2

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Актриса младше пасынка на восемь лет. Но это факт не мешает Егору Кончаловскому восхищаться мачехой, передает Дни.ру.

Когда режиссер Андрей Кончаловский в пятый раз женился, его сыну Егору от второго брака с актрисой и балериной Натальей Аринбасаровой было уже 22 года. Но Егор принял выбор родителя и поладил с Юлией Высоцкой. Тем более, она является музой отца и участвует почти в каждом его проекте в театре и кино.

Такие отношения достойны восхищения, ведь Высоцкая младше мужа на 36 лет! Это семейная традиция: отец Андрея Кончаловского поэт Сергей Михалков был на десять лет младше своей супруги Натальи Петровны Кончаловской, вот его сыновья и внуки и предпочитают жениться на более молодых.

Дружит сын режиссера с мачехой и по сей день. Она его очаровала и кулинарными, и актерскими талантами, видимо. "Хорошо, когда у такого худого папы такой упитанный сын, а у сына такая клевая мачеха!", – подписали Егор снимок, который опубликовал на своей странице в социальной сети. "Лихо закручен сюжет",  "С мачехой мудро сказано и с юмором", – оценили кадр поклонники.

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