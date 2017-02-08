Сексуально: Лена Темникова кардинально сменила имидж (галерея)

Днём ранее артистка рассказала в сети, что собирается в салон красоты чтобы лечить и красить волосы. Девушка также уточнила, что задумывается над тем, чтобы перекраситься в блондинку. Однако итоговый результат ошеломил всех, пишут Argumentiru.com.

Жгучая брюнетка заплела себе длинные косы с вплетёнными розовыми прядями. Стоит отметить, что поклонники в большинстве своём пришли в восторг и одобрили решение певицы. Все с нетерпением ждут фотографии итоговой причёски и нового образа Елены.

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