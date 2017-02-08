Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Лента в оригинале получила название Aftermath («Последствия»). В России она должна выйти под названием «478» - через столько дней главный герой, как и Виталий Калоев, нашел диспетчера и отомстил за свою семью.

Премьера картины назначена на 7 апреля. Главную роль в нём сыграл известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер, который уже опубликовал кадры из нового фильма у себя в соцсети.

Сюжет фильма основан на реальных событиях: 1 июля 2002 года в результате ошибки сотрудника авиадиспетчерской компании Skyguide над Боденским озером столкнулись два самолёта. В результате погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей российского архитектора Виталия Калоева.

После произошедшей трагедии Калоев прибыл в Швейцарию и 24 февраля 2004 года убил авиадиспетчера Питера Нильсена. Следующие четыре года россиянин провёл в швейцарской тюрьме, после чего был освобождён и отправлен в Россию.

Сам Виталий Калоев голливудской лентой кстати остался весьма недоволен, передает TopNews. "Я в целом не против самого фильма, он увековечит память о моих погибших детях и жене. Не важно мне и то, как меня сыграл Арнольд Шварценеггер. Важно другое: сюжет в "478" очень сильно изменен по сравнению с реальностью. Именно этот факт меня и возмущает. В голливудской драме показывают, что, убив авиадиспетчера Питера Нильсена, я лишь опередил на шаг правосудие, которое и так должно было наказать виновника гибели людей в авикатастрофе. На самом деле европейские правоохранители Нильсена наказывать и не собирались", - цитирует "КП" Калоева.