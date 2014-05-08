Вы когда-нибудь ощущали подергивание века? Мы расскажем, что это значит

Это легкое подергивание происходит из-за мышечных спазмов глаза. Невролог из организации Red Salud UC, Патрисио Сандовал, объясняет, что эта реакция известна как глазная миохимия, а её наиболее распространенными причинами являются стресс, курение, усталость и употребление алкогольных напитков, передает Маркетиум.

Чтобы избавиться от тика, необходимо найти его причину. Помимо вышеперечисленных проблем, подергивание может быть вызвано раздражение мембраны глаза, аномалиями в функционировании века и даже проблемами нейронного характера.

Невролог Патрисио Сандовал говорит, что чаще всего подергивание не представляет опасности, но если оно случается слишком часто, а эпизоды становятся продолжительными, то лучше обратиться к врачу. И, конечно же, постарайтесь расслабиться, спать достаточное количество часов и питаться сбалансировано. В большинстве случаев это и есть лучшее лекарство.