Прекратите выщипывать волосы в носу! Это может быть смертельно опасно

Но порой на боль и сильное желание чихать закрывают глаза, ведь кажется, что цель оправдывает средства. Но мы должны предупредить: удаление волос из носа — не только неприятный процесс, но и очень опасный для вашего здоровья и даже жизни!

Во-первых, выщипывание волос в носу грозит образованием гнойников. И это случается не так уж и редко. А причина в том, что волосы, которые вы выдернули, продолжают расти, но делают это не в том направлении, куда нужно.

Кроме того, бывают случаи образования фурункула (неприятное слово, не правда ли, а теперь представьте, что это у вас в носу), отчего нос увеличивается в размерах из-за того, что его раздувает изнутри. Фурункул рано или поздно лопается, и после “взрыва” гной в худшем случае может попасть в ваш организм и, что еще опаснее, в кровь. Результатом могут быть совершенно разные болезни, в том числе гнойный абсцесс, менингит или абсцесс мозга. Именно поэтому врачи рекомендуют при любых воспалениях обращаться к хирургу или косметологу (при серьезных проблемах типа фурункула хирург предпочтительнее).

Выщипывая волосы в носу, мы подвергаем наш организм опасности и с другой стороны. Все мы слышали, что функция волос в носу — не пропускать в организм через дыхательные пути вредоносные вещества и бактерии. А когда вы удаляете этот “фильтр”, вся гадость остается в носу, и крошечная рана, оставшаяся после удаления волоска, может стать “воротами”, через которые бактерии попадут в кровь и кровеносную систему. А так как сосуды в этой области лица (она называется еще врачами “треугольником смерти” — говорящее название…) плохо защищены клапанами для задержки вредоносных веществ, эти самые вещества практически беспрепятственно попадают в мозг. Что будет дальше, предположить несложно.

Поэтому не стоит забывать о том, как правильно действовать в подобных ситуациях, и не надеяться на то, что “оно как-то само…”, а лучше обратиться к специалисту — и как можно раньше. В профессиональных салонах можно удалить волосы в носу быстрее и безопаснее, чем дома. Или попробуйте использовать триммер, предназначенный специально для таких “домашних операций”.