Бузова обнажила самую красивую часть тела (фото)

8. Февраль 2017 14:59
31-летняя телеведущая, осваивающее не только роль певицы, но и белфи-блогера, оголила ягодицы и выложила в Сеть фото, на котором запечатлена без трусиков в оконном проеме, передает Ридус.
На снимке стоящая спиной Бузова одета в короткое черное платье, не закрывающее изрядно увеличившуюся попу бывшей жены футболиста Тарасова.
«Sweet dreams» («сладкие сны», или «сладкие мечты»), — подписала она пикантный кадр, сделанный в одном из небоскребов «Москва-Сити».
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