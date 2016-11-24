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Смотри: Анна Седокова подтвердила беременность и показала округлившийся живот

Limon.ee
Limon.ee
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Анна Седокова потрясла поклонников на странице в Instagram радостной новостью. Певица готовится стать мамой в третий раз. Кто отец будущего ребенка, Анна не сообщила, передает Сегодня.ua.

Беременная артистка, которая воспитывает двух дочерей, в блестящем платье продемонстрировала округлившийся животик.

"С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое СЧАСТЬЕ, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз, и я благодарю Бога за это волшебство! 14 февраля в День всех Влюбленных я представлю свою видео работу и песню "Первая Любовь", которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребеночек. А так же 14 февраля появятся – мой Акустический Live Aльбом, правдивый и очень личный. Его я создавала уже не одна. Я благодарю Вас за поддержку. Пусть у каждого из нас будет так много счастья, что нам захочется им поделиться друг с другом. Мы вас ЛЮБИМ", – поделилась звезда.

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