Выдвинута сенсационная версия гибели Пушкина

8 февраля 2017 года исполняется 180 лет со дня роковой дуэли Пушкина и Дантеса на Черной речке. Как известно, после выстрела своего соперника, великий поэт прожил еще два дня. Однако трагические события до сих пор не дают покоя исследователям, а теперь оружейники выдвинули сенсационную версию произошедшего, передает сегодня TopNews.

"Дантес был очень хладнокровен, и он перехитрил Пушкина. Не дойдя одного шага до барьера, он произвел выстрел", - рассказал "Первому каналу" доцент Пермской медицинской академии Михаил Давидов.

"Я допускаю, что Дантес мог целиться в ногу, чтобы просто побыстрее покончить с этим поединком, и в то же время, без фатальных последствий", - добавил главный хранитель оружейных фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Александр Кулинский .

Таким образом, оружейники заявили, что Дантес вовсе не хотел убивать поэта: при выстреле пистолет слегка подкидывало вверх, поэтому если бы француз целился в грудь, то, конечно же, попал бы в голову, тогда как Пушкин был ранен в живот, что говорит о том, что Дантес стрелял в бедро. "Было, в принципе, неписаное правило: если противник ранен и выронил пистолет, поединок должен прекращаться", - сказал Кулинский.

Однако дуэль продолжена, и Пушкин стреляет в ответ. Дантес упал, но позже выяснится, что пуля отскочила от пуговицы форменного мундира. В итоге Дантес ушел с места дуэли сам, а Пушкина поволокли к карете.

"Один из секундантов, атташе французского посольства Д’Аршиак, он был белоручка, он не мог тяжелое что-то тащить. Второй секундант, Данзас – рука его правая была на перевязи, то есть, он мог только левой рукой тащить. И вот так больного с поврежденным тазом они по снегу тащили несколько метров волоком!" - сказал Михаил Давидов.

Когда позвали извозчика, тот сообразил разломать какой-то забор и сделать волокуши. От Черной речки до квартиры Пушкина на Мойке ехать около семи верст, и поэта везли полтора часа. Современные медики считают, что по дороге он потерял почти половину объема крови, а когда его внесли в кабинет и положили на диван, то Пушкин уже больше не вставал.

"Еще целый час Данзасу пришлось искать врача в Санкт-Петербурге. Он посетил квартиры трех хирургов, и никого не застал дома. Проезжая по Невскому проспекту, он совершенно случайно увидел акушера Шольца, который и оказал первую помощь Пушкину через два с половиной часа после ранения. Вы представляете, что помощь Пушкину оказал специалист по женским болезням!" - пояснил Михаил Давидов.

Позже собрался целый консилиум лучших врачей Северно столицы. Было назначено так называемое консервативное лечение, но Пушкин настаивал, чтобы ему сообщили правду.

"Пушкин сказал, что муки, боли такие страшные, что может, застрелиться? Не потому что он не в состоянии пережить эту боль, а потому что боялся испугать Наталью Николаевну. Ему говорили: стони, тебе легче будет. Он говорил: жена услышит, не могу. И: "Смешно, что этот вздор мог меня пересилить" - рассказал доктор филологических наук, заведующая музеем-квартирой А.С. Пушкина Галина Седова.

В итоге поэт скончался на вторые сутки. Вскрытие проводили прямо в прихожей, но никаких записей не оставили. Пуля в теле так и не была найдена. По мнению специалистов, пуля раздробила тазовую кость, обойдя внутренние органы, и застряла в позвоночнике, поэтому поэт практически не имел шансов выжить даже в наши дни.