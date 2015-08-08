Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»

В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем, пишет Life.ru. К слову, в 2015 году Борис Корчевников рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга.

В пресс-службе телеканала «Россия» информацию об уходе Корчевникова из передачи не подтвердили. "Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем", – заявили PR-специалисты корреспонденту Dni.Ru.

Известность Борису Корчевникову принесла роль Ильи Синицына в сериале «Кадетство». Ток-шоу «Прямой эфир» он ведет с 2013 года.