Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников, по слухам, уходит из программы. Как стало известно журналистам, он покинет передачу в ближайшие дни.

В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем, пишет Life.ru. К слову, в 2015 году Борис Корчевников рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга.

В пресс-службе телеканала «Россия» информацию об уходе Корчевникова из передачи не подтвердили. "Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем", – заявили PR-специалисты корреспонденту Dni.Ru.

Известность Борису Корчевникову принесла роль Ильи Синицына в сериале «Кадетство». Ток-шоу «Прямой эфир» он ведет с 2013 года.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАведущийзвездыпередача
Смотри!
эксклюзив на limon.ee!
СМОТРИ!
Спешите!
Смотри!
розыгрыш!
смотри!
смотри!
смотри!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:30
Выдвинута сенсационная версия гибели Пушкина
13:20
Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»
13:11
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам
12:49
Пять самых невозможных стерв по знаку Зодиака. А вы есть среди них? (1)
12:45
Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу
12:38
Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?
12:15
Звезда КВН высказалась о лечении от рака
11:59
Восьмилетняя племянница Бритни Спирс вышла из комы
11:47
Смотри: проживающая в США эстонская спортсменка Грете Шадейко больше не похожа на девушку из американской мечты
11:05
58-летняя Мадонна стала матерью близнецов
10:37
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook (1)
10:18
Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо! (1)
10:02
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (3)
09:43
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»
09:27
Гороскоп на 8 февраля: читай, анализируй, действуй!
09:25
Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье
20:00
Класс! Мужчины и женщины рассказали о лучшем сексе в жизни
19:25
Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»
18:56
Литовка в морозный солнечный день пошла в эстонский лес. Когда она вышла оттуда, народ просто ахнул (галерея)
18:33
Боюсь даже представить, в какой ярости сейчас Эрика Салумяэ! Я чуть под стол не упал, увидев обряд крещения ее внучки (галерея) (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)

13:26
Фитнес не поможет похудеть вне зависимости от нагрузок
13:11
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам
12:46
Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица
12:26
Видео: психолог Наталья Беляева рассказала, как успокоить ребенка
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook(1)
Смотри: проживающая в США эстонская спортсменка Грете Шадейко больше не похожа на девушку из американской мечты
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(3)
Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?
Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо!(1)
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(12)
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(9)
Самый известный украинец Эстонии Руслан Трочинский стал гражданином нашей страны, чтобы без проблем ездить в США и Великобританию?(5)
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях(5)
CмотриЦеликом
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото

Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото (1)

Глаза отказываются верить: это выступление Леди Гаги будут обсуждать еще долгие годы (видео)

Глаза отказываются верить: это выступление Леди Гаги будут обсуждать еще долгие годы (видео)

6. фев
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопгрудьдевушкадональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтимольга бузовапевецпевицасекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees