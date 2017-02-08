Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Все главные ваши завистники, сплетники, высокомерные и злобные недоброжелатели. Всю жизнь нас окружает множество людей: родственники, коллеги, соседи. Не с каждым удается наладить хорошие отношения, поэтому от наличия врагов никто не застрахован. Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой астрологический знак является вашим злейшим врагом? Быть может, это вечно встревоженная Дева или эгоистичный Овен, или мстительные скорпионы? Давайте выясним! Пишет Esotericblog.ru.

Овен 

Они терпеть не могут скучных людей. Активный, жизнерадостный, энергичный Овен зачастую не может найти общий язык с теми, кто медлителен, вял и не имеет целей. На этой почве у Овнов могут возникнуть серьезные конфликты с Близнецами, которыми отличаются спокойствием и умиротворенностью. Поэтому Овнам не рекомендуется брать в партнеры по бизнесу Близнецов. Разногласий и конфликтов не оберетесь!

Телец 

Будучи терпеливыми, последовательными и исполнительными, сами Тельцы терпеть не могут таких людей. Они ценят в окружающих доброту, духовность, умение выслушать, поддержать. Тельцы не переносят тех, кто во главу угла ставит материальные ценности. К таковым можно отнести Козерогов.

Близнецы 

Жизнелюбивые, живые и пышущие энергией Близнецы не могут ужиться со скучными людьми. Пометка: Близнецы сами легко впадают в уныние, поэтому они всеми силами стараются избегать унылых и скучных спутников, какими отчасти являются Рыбы.

Рак 

Спокойные и тихие Раки, которые предпочитают спокойный досуг и размеренный образ жизни, могут легко заиметь врагов в виде шумных, драматичных и стервозных людей. В эту категорию можно смело отнести Скорпионов. Чрезмерная энергичность не по нутру Ракам.

Лев 

Уверенные, сильные, амбициозные и крепко стоящие на ногах Львы терпеть не могут… таких же, как они! Да-да, главный враг Льва — это еще один Лев. И правильно, в прериях может быть только один Царь зверей, нечего здесь фон загораживать!

Дева 

Дева — это тот человек, у которого все должно лежать по полочкам. Самый страшный страх этого знака Зодиака — беспорядок как среди вещей, документов, так и в делах или мыслях. Этот страх может довести Деву до нервного срыва. Именно поэтому Дева всеми фибрами души избегает людей, способных вызвать беспорядок в ее жизни. А такой человек — это, как вы уже поняли, Водолей.

Весы 

Весы — спокойные, миролюбивые и в меру тихие личности. Они терпеть не могут тех, кто пытается руководить ими. А самое страшное для Весов — это менторский тон или тон босса. Дружба между Весами и Овнами редко складывается именно по этой причине. Весы не выдерживают властных Овнов.

Скорпион 

Приземленные, иногда жестокие и мстительные Скорпионы терпеть не могут тех, кто грезит о невероятном. Водолеев они считают глупыми, неинтересными и не от мира сего. Дружба между ними возможна в очень редких случаях.

Стрелец 

Очень активный, живой и самоуверенный человек. Он не является опасным врагом, так как не может долго держать зло на обидчика. В личной жизни Стрельцам постоянно везет, при желании может легко взобраться вверх по карьерной лестнице.

Козерог 

Энергичные Козероги, которые не сидят на месте и обожают открывать мир, на дух не переносят скучных и консервативных людей, которые предпочитают сидеть дома. Для Козерогов это Рак. Если вы хотите ввязаться в очередную авантюру, вашим спутником точно не должен стать Рак.

Водолей 

Непостоянный, любознательный, изменчивый Водолей терпеть не может консерваторов, тех, кто всеми силами держится за старое и не хочет ничего менять. У Водолея начинается паника, когда кто-то пытается действовать строго по плану. Чаще всего это Телец.

Рыбы 

Чувствительные, тихие и творческие Рыбы терпеть не могут шумных, балаганистых и неуемных Стрельцов. Именно поэтому новые знакомства они заводят непросто. Опасаются, что их тихий мир будет нарушен.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньзнакизодиак
Смотри!
эксклюзив на limon.ee!
СМОТРИ!
Спешите!
Смотри!
розыгрыш!
смотри!
смотри!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:07
Такой ее еще не видели! Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой без грима
14:59
Бузова обнажила самую красивую часть тела (фото)
14:40
Признаки ведьмы в женщине. Вот как понять, настоящая ли перед вами ведьма!
14:01
Смотри: Анна Седокова подтвердила беременность и показала округлившийся живот
13:30
Выдвинута сенсационная версия гибели Пушкина
13:20
Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»
13:11
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам
12:49
Пять самых невозможных стерв по знаку Зодиака. А вы есть среди них? (1)
12:45
Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу
12:38
Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?
12:15
Звезда КВН высказалась о лечении от рака
11:59
Восьмилетняя племянница Бритни Спирс вышла из комы
11:47
Смотри: проживающая в США эстонская спортсменка Грете Шадейко больше не похожа на девушку из американской мечты
11:05
58-летняя Мадонна стала матерью близнецов
10:37
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook (1)
10:18
Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо! (1)
10:02
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (4)
09:43
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»
09:27
Гороскоп на 8 февраля: читай, анализируй, действуй!
09:25
Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье
Все новости
KrasotkaЦеликом
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)

15:34
Как иметь счастливую сексуальную жизнь после 50 лет
15:15
Дастинг: новая техника ухода за волосами
14:43
Какая контрацепция безопаснее: видеоколонка Тутты Ларсен
14:29
Ученые: макароны для худеющих не вредны, а полезны
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Выдвинута сенсационная версия гибели Пушкина
Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook(1)
Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(12)
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(9)
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях(5)
Самый известный украинец Эстонии Руслан Трочинский стал гражданином нашей страны, чтобы без проблем ездить в США и Великобританию?(5)
CмотриЦеликом
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото

Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото (1)

Глаза отказываются верить: это выступление Леди Гаги будут обсуждать еще долгие годы (видео)

Глаза отказываются верить: это выступление Леди Гаги будут обсуждать еще долгие годы (видео)

6. фев
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопгрудьдональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтимольга бузовапевецпевицапоклонникисекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees