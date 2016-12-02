1. Лев

Львицы больше других знаков любят быть замеченными. И не просто замеченными. Они должны быть лучше всех. И муж у них самый-самый, и дети умнички, и зарплата высоченная, и работа престижнейшая. Причем об этом сообщается как бы невзначай. Окружающие сразу должны понять, с кем они разговаривают — с Львицей, а не с кем-то еще.

Львица уверена, что она никогда не ошибается. Совершают ошибки другие, но не она. Она ни за что на свете не признается, что провалила какое-то дело. Это классический пример того, когда “в чужом глазу бревно…”. Ну а дальше вы сами знаете.

2. Скорпион

В этой подборке стерв все женщины разные, но Скорпион — предводительница всех стерв. Именно она знает, как обидеть, уколоть, вонзить жало и отравить. Она мастерски подгадывает идеальный для этого момент. Жертва ни о чем не подозревает - и бац! Скорпион тут как тут. Причем делает она это хитро и как будто случайно.

Но опаснее всех Скорпионы, которых обидели или бросили. Особенно озлобляются те, от которых ушли мужья к другим женщинам. Тогда Скорпионы начинают мстить всем подряд, даже ни в чем не повинным дамам.

3. Дева

На первый взгляд, Девы — самые милые и порядочные создания. Это самые женственные, самые милые натуры, этакие девочки-девочки. Но стоит им впасть в плохое настроение, и к Деве лучше не приближаться! Она моментально превращается в фурию, и лучше в эти моменты ее не трогать. А то этот пушистый хомячок и полруки откусить может.

Когда Дева выпускает пар или приходит в себя, она вновь превращается в милейшее создание. До поры до времени, пока она снова не превратится в оборотня…

4. Водолей

Глядя человеку в глаза, барышня-Водолей может ему мило улыбаться. Однако стоит ему повернуться спиной, она перемоет ему все косточки до одной. Она со смаком обсудит его внешность, внутренний мир, достаток, времяпрепровождение и обязательно отпустит какой-нибудь язвительный комментарий.

Порой в Водолея словно кто-то вселяется, и она превращается в настоящую мегеру. Однако в большинстве случаев она добрая и бескорыстная. Эти качества с лихвой перекрывают все жуткие недостатки. Даже критикуя кого-то, она не оставит его в беде. “Критикуй, но помогай,” — один из девизов Водолея.

5. Козерог

С Козерожками иметь дело — себе дороже. Они настолько упрямы, что с ними никогда не найдешь компромисса. Стоит с ней согласиться, как она вновь поменяет свое мнение на противоположное. Люди рядом с ней выходят из себя, а ей все нипочем, она продолжает упрямиться.

Потом Козерожка удивляется, почему она осталась одна и ее никуда не пригласили. А потому, что с ней не справились! Если судьба свела вас с ней, сто раз подумайте, прежде чем решите вступить с этой упрямицей в какие бы то ни было отношения.

А вы согласны с этим гороскопом? Я соглашусь с тем, что Скорпиона и Козерога лучше обходить десятой дорогой!