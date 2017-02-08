Звезда КВН высказалась о лечении от рака

Актриса Ольга Картункова привыкла, что поклонники признаются ей в любви – пишут письма, звонят, поджидают после выступлений у служебного входа. Но письмо, которое на днях пришло обладательнице приза "Янтарный КиВиН", поразило Ольгу в самое сердце.

"Дорогая Ольга! Меня зовут Арсений Дорофеев, мне 10 лет и я ваш самый большой поклонник... Когда я вырасту, я обязательно создам команду КВН и приеду в Москву выступать. И буду стоять с вами на одной сцене. Это моя мечта! Еще я вас очень люблю, поскольку вы лечите мою бабушку. У нее рак, но когда она на вас смотрит, она смеется и забывает, что ей больно", – пишет юный почитатель.

A photo posted by Ольга Картункова (@kartynkova222) on Feb 7, 2017 at 7:49pm PST

Это детское послание тронуло Картункову и она решила встретиться с его автором. "Я его за кулисы позвала, а у него слезы на глазах... а я в гостиницу приехала и сама давай... Давно не ревела", – рассказала она. А мальчику пообещала: "Арсений, я дождусь тебя на сцене".

"Смех и правда лучшее лекарство, спасибо вам, что продлеваете жизнь", "Пока читала ваш пост, у меня побежали мурашки! Хорошо, когда есть такие поклонники и ценители вашего творчества", "Приятно, что можно кому-то помочь творчеством и юмором", "После таких слов понимаешь, что не зря живешь", – комментируют это полное искренности письмо поклонники Картунковой. Они знают и любят ее как капитана команды КВН "ГородЪ ПятигорскЪ" и героиню комедийного шоу "Однажды в России" на телеканале ТНТ.