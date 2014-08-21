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58-летняя Мадонна стала матерью близнецов

Limon.ee
Limon.ee
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Иностранные СМИ искренне радуются за 58-летнюю Мадонну, которая стала мамой близнецов. 

Поп-икона удочерила двух девочек из Малави. Суд этой страны разрешил артистке пройти через процедуру усыновления. Воспитанницами певицы стали сестры Стелла и Эстер. Мадонна уже забрала близнецов из приюта, передает The Guardian. Вскоре звезда вылетит со своими малышками в Америку. Правила таковы, что представитель малавийского правительства отправится с Мадонной и ее дочками в США. Он должен убедиться, что артистка сможет обеспечить детей всем необходимым.

По информации СМИ, родная мать близняшек умерла в 2012 году вскоре после их рождения. Девочек выхаживали сначала их бабушки, а потом сотрудники детского дома.

Примечательно, что Мадонна до последнего открещивалась от слухов об усыновлении двух детей. В беседах с журналистами исполнительница отрицала, что планирует вновь стать матерью. «Я приехала в Малави, чтобы проверить работу детского госпиталя и обсудить другие пункты нашей совместной с фондом Raising Malawi работы. После этого я отправлюсь домой», – сообщила артистка.

К слову, из этой же страны в 2008 году Мадонна привезла себе темнокожего сына Дэвида Банду, а в 2009-м – дочь Мерси Джеймс. Помимо усыновленных малышей у исполнительницы есть двое биологических детей. Дочь Лурдес Леон певица родила от кубинского спортсмена Карлоса Леона. Сына Рокко звезда подарила известному режиссеру Гаю Ричи.

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