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Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо!

Limon.ee
Limon.ee
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В последнее время принято думать, будто всем нам нужно как можно больше пить воды, пишет Lifter.

На самом деле, любой врач вам скажет, что достаточно максимум 2 литров воды в день. Все остальное создает только лишнюю нагрузку на почки.

Но главное даже не то, сколько пить воды, а то, в какое время это делать.

Вот лучшее для этого время с точки зрения кардиологов:

1. Выпивайте два первых стакана воды сразу после пробуждения - это поможет «запустить» буквально все внутренние органы.

2. Один стакан воды желательно всегда выпивать за 30 минут до еды. Это поможет ускорить метаболизм и улучшить работу пищеварительных органов в целом.

3. Выпивайте один стакан воды перед тем, как принимать ванную. Это поможет вам получить удовольствие и снизить артериальное давление.

4. Один стакан воды прямо перед сном позволяет не только крепче спать, но и снижает нагрузку на сердце. Если завести себе такую привычку на каждый день, риск сердечного приступа во сне снизится на 95%.

Кстати, еще один плюс такой привычки - возможность предотвратить судороги в ногах по ночам.

Не забудьте поделиться этой важной информацией с друзьями: однажды она может спасти кому-то жизнь!

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