Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо!

На самом деле, любой врач вам скажет, что достаточно максимум 2 литров воды в день. Все остальное создает только лишнюю нагрузку на почки.
Но главное даже не то, сколько пить воды, а то, в какое время это делать.
Вот лучшее для этого время с точки зрения кардиологов:
1. Выпивайте два первых стакана воды сразу после пробуждения - это поможет «запустить» буквально все внутренние органы.
2. Один стакан воды желательно всегда выпивать за 30 минут до еды. Это поможет ускорить метаболизм и улучшить работу пищеварительных органов в целом.
3. Выпивайте один стакан воды перед тем, как принимать ванную. Это поможет вам получить удовольствие и снизить артериальное давление.
4. Один стакан воды прямо перед сном позволяет не только крепче спать, но и снижает нагрузку на сердце. Если завести себе такую привычку на каждый день, риск сердечного приступа во сне снизится на 95%.
Кстати, еще один плюс такой привычки - возможность предотвратить судороги в ногах по ночам.
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