Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook

1. Все ваши действия

Все данные, которые вы вводите в Facebook, сохраняются там навсегда: опубликованные вами записи, посещённые вами мероприятия, все ваши лайки и перепосты, личные сообщения и закачанные видео и т. д.

Кроме того, Facebook помнит, с каких устройств вы заходили в свой профиль, когда и кого добавили в друзья (или выгнали из друзей) и тому подобные технические подробности.

2. Удалённые посты

Даже если вы стёрли какой-то комментарий или пост, он навсегда остаётся на серверах Facebook.

3. Недописанные посты

Самое странное, что Facebook запоминает всё, что вы вводите в поле для публикации поста, даже если вы передумаете и удалите набранное!

4. Косвенные сведения о вас

Facebook анализирует ваши действия и действия ваших друзей, чтобы составить альтернативный профиль: так, соцсеть собирает данные о том, какие языки вы понимаете, какими товарами интересуетесь, где бываете, сколько зарабатываете и т. д.

5. Посещение сторонних сайтов

Facebook отслеживает, на какие сайты вы переходите по ссылкам из ленты или рекламы. Причём даже если выйти из своего аккаунта, Facebook постарается отследить ваши перемещения с помощью кукис.

6. Панорамные видео

Facebook запоминает, в какую сторону вы смотрите при просмотре 360-градусных видео, и сообщает эту информацию создателям видео.

7. Ваше лицо

Когда кто-то отмечает вас на фотографиях, Facebook вносит это в свою базу данных, чтобы с большей точностью угадывать ваше лицо на новых фото.

Что делать, если вам всё это не нравится?

Вики Бойкис составила семь правил, которых она советует придерживаться каждому, кто хотел бы ограничить доступ Facebook к своим данным:

1. Не публикуйте слишком много личных сведений.

2. Не публикуйте фотографии своих детей, особенно в таком возрасте, когда нельзя получить их согласие.

3. Выходите из аккаунта, когда вам больше не нужен Facebook. Используйте отдельный браузер для Facebook.

4. Пользуйтесь блокировщиками рекламы.

5. Не пользуйтесь Facebook (особенно мессенджером) для организации политических мероприятий.

6. Не устанавливайте приложение Facebook на телефон.

7. Не устанавливайте Messenger на телефон.

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