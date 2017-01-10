Гороскоп на восьмое февраля: читай, анализируй, действуй!

Овен

С самого утра прислушивайся к своей интуиции. Старайся выполнять "распоряжения" своей "чуйки", и ты сможешь более оптимизировать свой рабочий процесс и решение важных задач. Ближе к вечеру вопросы, требующие твоих коммуникативных навыков, твоей общительности, будут решаться с трудом. Займись-ка лучше бумагами и деловой перепиской, а не живым общением с коллегами или клиентами.

Телец

Будь внимательна к своим родным, близким и детям – они сегодня будут очень уязвимы и будут требовать к себе больше внимания: кто из-за капризов, кто по болезненному состоянию и т.д. Одним словом – сделай им сегодня что-то приятное и доброе. Главное – бескорыстно! На работе возьми небольшую паузу в выполнении важного дела или в работе над важным проектом. Успеется!

Близнецы

Все нынешние финансовые вопросы и хлопоты постарайся переложить на плечи кого-то из сотрудников. Или вообще временно, по возможности, отложи их. Ты не сможешь адекватно поработать с ними. Также не стоит сегодня (особенно вечером) экспериментировать на кухне – твоя голодная семья может быть разочарована твоим новым блюдом или каким-нибудь пикантным соусом. И в итоге – голодное раздражение и заказанная пицца.

Рак

В пути – куда бы вы сегодня ни ехали, и на каком транспорте – общественном или личном – вас ждут препятствия и задержки. Любая дорога будет сложной и напряженной. После обеда пройдись по магазинам и, наполнив холодильник, пригласи к себе в гости своих друзей. Есть возможность (да и потребность тоже) хорошо посидеть.

Лев

На работе в этот день все мирно и спокойно. В таком неспешном режиме ты сможешь без проблем решить многие вопросы, текущие, в основном. Главное – отложи на потом возню и хлопоты с документами и ценными бумагами – не стоит ходить в инстанции за справками, нести документы на подписание и т.д. Дома предоставь своим близким сегодня распоряжаться домашним бюджетом.

Дева

На работе тебе трудно будет сосредоточиться – твои интересы все время будут переключаться и "прыгать" с темы на тему. Во второй половине дня посвяти свое время урегулированию и налаживанию взаимоотношений родственников – тетей, дядей, братьев и т.д. Ты с успехом можешь выступить арбитром в их спорах и разногласиях. Особенно, когда ты будешь не заинтересована в предмете спора.

Весы

Не нужно сегодня планировать или устраивать поездки и перемещения – что командировки, что с целью отдыха. Иначе велик риск потерять что-то в дороге, особенно из документов или ценных вещей. Лучше заняться делами, касающимися твоего близкого окружения. Вечером тебя увлечет какой-нибудь интересный фильм или добрая книга. Полежи, дай себе отдохнуть.

Скорпион

Не стоит сегодня отказывать близким, знакомым, соседям в помощи – они будут нуждаться именно в тебе. Не разочаруй их веру в доброту и сердечность. Во второй половине дня ты ощутишь спад витальности – жизненной энергии. Это отразится на твоей работоспособности и продуктивности труда. Постарайся не напрягать себя и, по возможности, не нагружать сложными задачами. Лучше заняться текущими проблемами.

Стрелец

В первой половине работа будет кипеть. Придет понимание многих нужных тебе процессов, возникнет информация о решении насущных вопросов и т.д. Также не скупись и научись делиться важной информацией с сотрудниками и коллегами. Вообще – ограничь свои контакты и связи. Сведи их к общению только с самыми близкими людьми – что на работе, что в частной жизни.

Козерог

Все, что требует твоего интеллектуального включения, подхода, лучше отложить на послеобеденное время. Иначе с самого утра твоя повышенная эмоциональность не позволит тебе трезво мыслить. В итоге могут быть нелепые ошибки, или проблемы из-за банальной невнимательности. Не стоит планировать совместный с кем-то вечер – лучше не давать никому обещаний, и просто провести его в тишине и покое.

Водолей

День будет насыщен событиями и, своего рода, приключениями. Не стоит сразу окунаться с головой в происходящее – больше удовольствия ты получишь, если примешь позицию наблюдателя. А включаться стоит лишь в те проекты и дела, которые тебя искренне заинтересуют, зацепят за живое. Вечер проведи дома со своими самыми любимыми людьми.

Рыбы

Больше захочется заниматься семейными делами. Лучше всего сделать генеральную уборку, постирать и почистить все, что можно или нужно. Тем более, что в такие моменты лучше размышляется – у тебя скоро начнется важный проект и нужно подумать, как к нему подступиться. Плюс – физический труд пойдет на пользу твоему здоровью.