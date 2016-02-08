Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

21 февраля бессменному лидеру группы "Любэ" Николаю Расторгуеву исполнится 60 лет. Что подарит ему на юбилей обожающая сюрпризы супруга Наталья артист не знает. Однако Николай признался, что любит всякие гаджеты.

Расторгуев тщательно следит за здоровьем. Однако Николай признался, что курить так и не бросил. "Я вам скажу удивительную вещь. В советские времена каждый гражданин был обязан ежегодно проходить медицинское обследование, а потом система диспансеризации была разрушена. И вот на прошлой неделе я пошел в поликлинику за какой-то справкой и заодно решил сделать флюорографию впервые за 25 лет. С содроганием ожидал приговора, но оказалось, у меня чистые легкие. При том, что я курю с 16! Это была одна из самых радостных новостей за последнее время", – цитирует Расторгуева Starhit.

Николай регулярно занимается спортом. Тренер составил для него несколько программ занятий, которые он выполняет, чередуя по мере надобности. "К своему рациону я тоже отношусь внимательно, но на диетах не сижу – это все полная хрень, составляющая большого бизнеса и один из многочисленных способов отъема денег у населения", – уверен исполнитель. Чтобы похудеть, певец просто перестает употреблять продукты с большим содержанием углеводов.

С друзьями Расторгуев, по его собственному признанию, видится редко. "С друзьями иногда собираемся просто так: поужинать, пообщаться", – сообщил певец.

Тем не менее, друзья обязательно придут на юбилейные концерты Расторгуева, которые он даст в Москве. Кроме того, посетят выступления отца его сыновья 40-летний Павел от первого брака и 23-летний Николай.

О наследниках Расторгуев рассказал так: "Колька, как и я, раздражителен по мелочам. Я стараюсь бороться с этой привычкой, но пока безуспешно… А вообще, что Коля, что Паша – замечательные парни. Коля учится в Петербургском университете кино и телевидения. Паша – промоутер. А моей внучке Соне 11. К сожалению, видимся мы с ней нечасто – я постоянно в работе, а у нее занятость похлеще моей: музыкальная школа, театральный кружок, танцы. И еще она учится на одни пятерки!"