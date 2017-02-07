Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»

«…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми гостями. В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…», - говорится в описании к фильму.

/ http://www.acmefilm.ee

В главных ролях:

Ирина Старшенбаум

Александр Петров

Риналь Мухаметов

Олег Меньшиков

Евгений Сангаджиев

Алексей Маслодудов

Никита Кукушкин

Евгений Михеев

Антон Шпиньков

Евгений Коряковский

Посмотреть трейлер фильма можно в конце новости!