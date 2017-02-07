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Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»

Limon.ee
Limon.ee
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Нашумевший российский фильм от режиссера Федора Бондарчука («9 рота», «Сталинград») – «Притяжение 3D» – уже на экранах кинотеатров Эстонии. Портал Limon.ee совместно с ACME FILM разыгрывает два комплекта по два билета на эту картину. Розыгрыш состоится уже в эту пятницу, 10 февраля. Фильм «Притяжение» вторую неделю держится в лидерах российского проката.

«…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми гостями. В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…», - говорится в описании к фильму.

/ http://www.acmefilm.ee

В главных ролях:

Ирина Старшенбаум

Александр Петров

Риналь Мухаметов

Олег Меньшиков

Евгений Сангаджиев

Алексей Маслодудов

Никита Кукушкин

Евгений Михеев

Антон Шпиньков

Евгений Коряковский

Посмотреть трейлер фильма можно в конце новости!

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