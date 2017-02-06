Дочь избивает своего отца – популярного эстонского певца Стига Рясту (видео)

Но это далеко не всё, что вообще бывает в жизни Стига и его маленькой дочери. Кроха уже, познавая окружающий мир, бьет своего отца ногами и дергает за волосы.
Смотрите видео!
Популярный эстонский певец Стиг Ряста вместе с матерью своей дочери – Кариной Весман – сегодня в объятиях ребенка поехал в музей Kumu. Там парочка пила кофе и наслаждалась искусством, выставляя свою личную жизнь напоказ.
Но это далеко не всё, что вообще бывает в жизни Стига и его маленькой дочери. Кроха уже, познавая окружающий мир, бьет своего отца ногами и дергает за волосы.
Смотрите видео!
Смотрите видео!
ЭКСПРЕСС-РОЗЫГРЫШ!
Не стоит сегодня заниматься решением финансовых вопросов.
Играйте с нами!
Смотрите видео!
Добавлено фото!