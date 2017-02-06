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Дочь избивает своего отца – популярного эстонского певца Стига Рясту (видео)

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Популярный эстонский певец Стиг Ряста вместе с матерью своей дочери – Кариной Весман – сегодня в объятиях ребенка поехал в музей Kumu. Там парочка пила кофе и наслаждалась искусством, выставляя свою личную жизнь напоказ.

Но это далеко не всё, что вообще бывает в жизни Стига и его маленькой дочери. Кроха уже, познавая окружающий мир, бьет своего отца ногами и дергает за волосы.

Смотрите видео!

 

mandatory and very exclusive scalp & nasal-facial treatment..yeah baby,treat daddy like the prince he is

Видео опубликовано karina vesman (@karinavesman)

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