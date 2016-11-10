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Стюардесса спасла девочку от секс-рабства, заметив нечто странное в самолете

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Одна наблюдательная и сообразительная стюардесса спасла девочку-подростка от секс-рабства, заметив нечто странное с юной пассажиркой во время полета на Alaska Airlines из Сиэттла в Сан-Франциско.

«Что-то внутри подсказывало мне, что что-то здесь не так», — рассказывает 49-летняя стюардесса Шелиа Фредерик, пишет Soulpost.ru.

Девочка, которой на вид было 14-15 лет, «выглядела так, словно она прошла через ад». Она летела со старшим мужчиной, который не разрешал ей разговаривать и на все вопросы к ней отвечал сам.

«Он был хорошо одет, что и насторожило меня, потому что девочка рядом с ним выглядела очень потрепанной».

Тогда Шелиа молча показала девочке выйти в туалет, где оставила ей записку на зеркале.

«Она ответила, что ей действительно нужна помощь», — вспоминает стюардесса, которая тут же сообщила об этом пилоту. Они вызвали в аэропорт Сан-Франциско полицию, которая и задержала подозрительного мужчину. Все действительно оказалось так: девочка попала в руки секс-торговцев. Но благодаря наблюдательности неравнодушной женщины, ее спасли.

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