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Видео: вид постаревшей Татьяны Лазаревой взбудоражил Сеть

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В интернете живо обсуждают внешность Татьяны Лазаревой, которая опубликовала видео, с запечатленным крупным планом собственным лицом без грамма макияжа. 50-летняя российская телеведущая не боится показывать свои несовершенства, за что ее только похвалили.

Популярная телеведущая, клоунесса, журналистка Татьяна Лазарева, пожалуй, является одной из немногих женщин в отечественном шоу-бизнесе, кто не боится достойно стареть, не прибегая к спасительным средствам косметологии и пластической хирургии.

Лишний раз в этом убедились пользователи интернета, когда Татьяна опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором засняла себя крупным планом. Причем Лазарева не стала скрывать несовершенств внешности, указав на пятно на носу.

Интересно, что многочисленные подписчики весьма позитивно отнеслись к посту 50-летней ведущей, похвалив ее за то, что она не боится возраста и предстает перед аудиторией в максимально естественном виде. Отметим, что ролик Татьяны Лазаревой быстро распространился в интернете, и позитивных комментариев оказалось гораздо больше, чем негативных.

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