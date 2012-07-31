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Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!

Limon.ee
Limon.ee
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Секс, как и Восток, дело тонкое! Если бы товарищ Сухов имел ввиду именно секс, то и свою знаменитую фразу построил бы точно так же. И был бы недалек от истины, поскольку каждый отдельно взятый человек, это комплекс эмоций и предпочтений: в голове содержаться порой механизмы, которые включают лишь строго определенные вещи.

Человек редко возбуждается просто так, обычно этому способствуют запахи, визуальные образы, тактильные ощущения и много всего другого. В этом «многом другом», порой, встречаются совершенно странные вещи, которые запросто могут удивить. Извращения или издержки психики? Решай сам. Вот несколько примеров сексуальных предпочтений из жизни исторических знаменитостей, пишет Ofigenno.com.

Петр III

Муж Екатерины II обладал странной сексуальной страстью: чтобы он достиг эрекции, жена вынуждена была облачаться в мужской военный мундир, непременно немецкий, вражеский. Тогда всё и происходило. Правда это или нет, кто ж теперь знает? Но патриот был большой!

Наполеон Бонапарт

Французский полководец страсть как любил феромоны, источаемые женским телом. Перед тем, как вернуться домой из очередного похода, он отправлял Жозефине весточку о том, что пора бы ей прекратить мыться: через несколько недель он вернется и станет вкушать плоды любви во всей ее естественной красоте. Мало кто его бы сейчас понял, не так ли?

Максим Горький

Великий пролетарий по-настоящему был влюблен только в одну женщину — Отчизну, а посему и подход к ней был особенный. Вместо того, чтобы резвиться с друзьями в плотских оргиях, Максим был замечен наблюдающим за действом в сторонке и поющим при этом народные песни. Он считал, что таким образом искупает грехи друзей перед отечеством и сможет наставить их на путь истинный. Великий был человек!

Федор Достоевский

Великий русский писатель приобрел славу эдакого сексуального деспота, его сравнивали даже с самим маркизом де Садом. Поговаривали, что Анна Сниткина, его вторая жена, делилась по этому поводу яркими впечатлениями и подтверждала довольно агрессивные предпочтения своего мужа. А еще, по словам Анны, Достоевский просил описывать во всех подробностях ее ощущения. Чтобы лучше запомнила, надо полагать!

Байрон

Этот английский лорд прославился не только гениальностью своих творений, но и беспорядочностью сексуальных связей. Он, как и Петр III, любил нарядить очередную пассию в мужской наряд и так предавался утехам. Поговаривают, что кроме женщин он любил и мужчин, возможно даже, плотскою любовью.

Виктор Гюго

Литературный отец Квазимодо, получивший всемирное признание за «Собор Парижской Богоматери», прославился с другой стороны: его страсть как заводили всяческие интриги и тайны. Почти всех без исключения подружек (а их было предостаточно) он водил потайными ходами и занимался с ними сексом в необжитых комнатах и помещениях. Вот такой вот жутковатый привкус таинственности.

Мэрилин Монро

Об этой даме гуляет столько легенд, что до сих пор трудно разобраться как, где и почему было на самом деле. Обилие романов, естественно, говорит о довольно высоком либидо, но вот очевидный факт: Монро не любила носить нижнее белье и однажды даже продемонстрировала его отсутствие Джону Кеннеди на очередном культурно-массовом мероприятии. Прошу заметить, при всём честном народе. Это ли не секс?

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла, честно говоря, удивил. Красотка Мэрилин, как оказалось, была совершенно не в его вкусе: бессмертный Элвис предпочитал худышек с впалой грудью. Вот бы сейчас ему было раздолье! А еще он любил эротические сны и обожал наблюдать за всем со стороны. Видимо, поэтому в его спальне был зеркальный потолок.

Знаешь, помешать сексу способна даже элементарная робость и неуверенность в себе, боязнь показаться неумелым и неинтересным, что уж говорить о пристрастиях? Поэтому будь смелей и доверься своим чувствам, но, как говориться, с умом и с уважением к партнеру. А немецкую военную форму оставь для уж совсем особого случая!

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАисториясекс
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