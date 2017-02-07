Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!

Редакция Limon.ee подготовила для тебя 17 самых сумасшедших фактов о сексе, о которых мало кто знает. Читай и бери на вооружение!
1. Сперматозоиды могут использоваться в лечении против морщин.
2. У лесбиянок в жизни бывает больше оргазмов, чем у гетеросексуальных девушек.
3. Секс в течении болезни может способствовать скорейшему выздоровлению. Воистину лучшее лекарство!
4. Срок годности презерватива в среднем — 3 года. Не забывай проверять его на упаковке!
5. Та часть мозга, которая вызывает тревогу и страх, выключается во время оргазма.
6. 10 процентов людей занимаются сексом на своем рабочем месте. Самое время присмотреться к коллегам!
7. Абсолютный № 1, который обычному мужчине хочется постоянно — минет.
8. Средняя скорость эякуляции во время оргазма составляет около 45 км/ч, что больше скорости олимпийского бегуна.
9. У большинства женщин половое влечение обостряется перед менструацией.
10. Женщины могут достичь оргазма путем стимуляции сосков. А ты уже пробовал доставить своей избраннице удовольствие таким способом?
Теперь, прочитав эти факты, ты открыл для себя что-то новенькое? Тогда скорей беги радовать свою вторую половинку и не забудь поставить «Лайк», если статья показалась тебе интересной.