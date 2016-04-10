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Класс! Мужчины и женщины рассказали о лучшем сексе в жизни

Limon.ee
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А у вас уже был лучший секс в жизни, о котором вы никогда не забудете, даже если планируете потрясающие занятия любовью в будущем? Эти 10 людей поделились своими незабываемыми воспоминаниями о самом ярком сексе.

«Мы были в ее комнате, и под звуки Arctic Monkeys ласкали и тискали друг друга в одном нижнем белье, пока я не решил, что с меня довольно, сорвал с нее нижнее белье и занялся с ней сексом, как сумасшедший, на столе», пишет Soulpost.ru.

«Мы отдыхали за городом вместе с ее родителями и ужасно хотели друг друга. Они ушли в бассейн и сказали, что скоро вернутся. Это предоставило нам желанную возможность, и мы погнались за быстрым сексом на лестничный пролет. Ни кровати, ни пола, я просто толкнул ее к стене и мы занялись сексом, около трех минуты. Нам понравилось. Так много страсти».

«Моя подруга и я делили квартиру в университете (у нас было трое соседей). И, когда все разъехались на рождественские каникулы, мы сделали это в каждой комнате. В нашей спальне, кухне, гостиной. И, так как мы были одни, она могла кричать так громко, как хотела».

«Я отправился в клуб и встретил высокую рыжеволосую, невероятно красивую девушку, и у нас был секс… Мы буквально любили друг друга до изнеможения, пока у нас не осталось презервативов. Мы провели около 10-12 часов в постели, спали, занимались сексом, были нежны друг с другом, разговаривали, а потом она ушла и больше я ее не видел. Но я не могу злиться на нее».

«Мы пытались завести ребенка в течение восьми лет. Однажды ночью мой муж был нехарактерно романтичен. Занятия любовью были очень нежными и интимными. Это был первый и единственный раз, когда я плакала после секса, потому что он был настолько совершенным. Вскоре после той ночи я узнала, что беременна. Наш ребенок должен появиться на свет 3 апреля».

«Нам впервые выпала возможность спать в моем доме одним. Он чувствовал себя комфортно, когда не нужно было спешить, и можно было обняться и заснуть вместе. Он долго ласкал меня, и мы получили несколько оргазмов».

«Рядом красивая девушка, вокруг природа, острые ощущения, когда не хочешь, чтобы тебя застали, и спонтанность. Лучший секс в моей жизни».

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