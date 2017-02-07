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Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!

Limon.ee
Limon.ee
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Главный развлекательный портал страны LIMON.EE дарит вам и вашей второй половинке шанс провести День Святого Валентина в KALEV SPA! 

Пакет на двоих включает:

  • 30-минутный сеанс расслабляющего классического массажа;

Фото:  Kalev SPA Hotell & Veekeskus

В центре Wellness предлагаются различные расслабляющие и оздоровительные массажи и процедуры по уходу за телом. Вас обслуживают лучшие массажисты, которые используют эксклюзивные серии изделий.

  • 1,5 часа наслаждения водными процедурами и саунами в СПА-комплексе;

Фото:  Kalev SPA Hotell & Veekeskus

Kalev Spa в Таллинне, расположенный в Старом городе, является одним из крупнейших водных центров в Эстонии. В Вашем распоряжении уникальный 50-метровый бассейн с 8 дорожками, 25-метровый бассейн, детский бассейн, бассейн-фантазия для маленьких детей, большая джакузи, жемчужная ванна, цветочная ванна и три разных горки.

В водном центре имеется финская сауна с температурой  95° C и паровая сауна. В помещении для мытья имеются две финских сауны и бассейн с холодной водой.

Чтобы принять участие в розыгрыше пакета на двоих от KALEV SPA, вы должны:

- Подарить отметку LIKE (НРАВИТСЯ) сообществу LIMON в Facebook или убедиться, что вы точно на нас подписаны;

- Обязательно поделиться этой публикацией со своими друзьями, иначе, в случае побеты, вы не сможете получить приз, и он достанется кому-то другому;

- Напишете в комментариях к этому сообщению имя вашего близкого человека!

Ждите результатов конкурса. Имя победителя мы объявим в понедельник, 13 февраля. Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!

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