Она записала видео, в котором поет песню Алены Апиной. И многие решили, что она поет гораздо лучше, чем Ольга Бузова: «Голос – шик. Лучше бы вы, Ксения, в певицы пошли, чем безголосая Бузова. Как всегда, у кого нет голоса, тот лезет в певцы и думает, что он профи, а у кого есть хорошие данные для пения, не поют». Видимо, Бородиной было приятно, что хороших отзывов оказалось больше.
Видео: Ксения Бородина своим пением заткнула за пояс Ольгу Бузову
7. Февраль 2017 14:13
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Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, по мнению подписчиков ее блога, заткнула за пояс Ольгу Бузову.