Видео: Ксения Бородина своим пением заткнула за пояс Ольгу Бузову

Она записала видео, в котором поет песню Алены Апиной. И многие решили, что она поет гораздо лучше, чем Ольга Бузова: «Голос – шик. Лучше бы вы, Ксения, в певицы пошли, чем безголосая Бузова. Как всегда, у кого нет голоса, тот лезет в певцы и думает, что он профи, а у кого есть хорошие данные для пения, не поют». Видимо, Бородиной было приятно, что хороших отзывов оказалось больше.

A video posted by borodylia (@borodylia) on Feb 6, 2017 at 7:39am PST