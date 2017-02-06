Беременная Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости. Смотрите фото!

В связи со спецификой работы Ирина Шейк часто меняет наряды, представая перед публикой в различных нарядах (а подчас и практически без них). Однако ранее российская манекенщица ничего не делала со своей внешностью. До сегодняшнего дня.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Шейк опубликовала фотографию. на которой запечатлена со светлыми волосами. И на парик они явно не похожи. Судя по подписи к снимку, Ирина рекламирует мобильный телефон. Однако все внимание многочисленных подписчиков оказалось сконцентрировано на атласном черном бюстгальтере Ирины и ее новом цвете волос.

Фанаты неоднозначно оценили перемену во внешности своей любимицы. "Ого, мило", "О, нет!", "Невероятно", "Красиво", "Блондинка??? ", "Шикарно смотрится блонд", "Удивительно!", "Ты прекрасна, но старый цвет волос был лучше", "Зачем? Смени обратно", "Ты здорово смотришься с новым цветом!" – высказали свое мнение подписчики.