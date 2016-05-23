Мэрилин Керро раскрыла нового избранника Ольги Бузовой

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро рассказала о прошлом, настоящем и будущем ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. По мнению эстонской ведьмы, знаменитости было суждено расстаться с известным футболистом Дмитрием Тарасовым. Цифра Бузовой – девять, она говорит о том, что звезде очень сложно в отношениях с мужчинами. Такие женщины, как правило, находят свою любовь после тридцати пяти лет, пишет Starhit.ru.

«Она слишком мягкая, не умеет сказать «нет». Любит, не думает о себе. В этом и заключается ее самая большая ошибка. Если Ольга сможет перебороть себя, то судьба может измениться», – говорит Керро.

По словам Мэрилин, ведущая реалити-шоу и футболист «Локомотива» были очень разными людьми.

«У них не было ничего общего в духовном плане. Поэтому то, что они расстанутся, было понятно и раньше. Удивительно то, что они так долго продержались. Наверное, это привычка быть вместе. Они постоянно давали друг другу новый шанс, и в какой-то момент зашли в тупик. Я вижу любовный треугольник», – отметила Керро, не вдаваясь в подробности.

Керро также сообщила, что спортсмен, по-видимому, не ощущал себя хозяином в собственном доме. «Она всегда была выше: умнее, сильнее. Когда надо было поддерживать, это делала она, а не наоборот… Я считаю, что проблемы в их семье начались два года назад», – поделилась экстрасенс.

Мэрилин также поведала, что телеведущая не представляет жизни без мужчины рядом, а женщина должна уметь быть счастливой и в одиночестве. «Если она решит к нему вернуться, то все повторится, и будет еще хуже», – сообщила ведьма.

Как рассказала звезда мистического телешоу, в будущем Ольгу Бузову ждут искренние и длительные отношения с кем-то из ее окружения. Однако это произойдет не сразу.

«Какое-то время она будет одна, хотя рядом с ней много мужчин. Ольге следует быть самой собой, чтобы понять, почему так произошло, усвоить свои уроки и идти дальше. Ее новым избранником станет тот, кто долгое время будет для нее лишь другом. Я считаю, что это самое правильное начало отношений. Ольге не нужен известный мужчина, он будет из другой сферы. Он уже рядом с ней, но пока она не распознала в нем свою вторую половинку», – поделилась Керро.

В финале своего выступления, размещенного на сайте «Дома-2», Мэрилин сказала, что не планирует рассекречивать личность нового избранника Ольги. По словам Керро, со временем Бузова сама поймет, кто это.