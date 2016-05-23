Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Мэрилин Керро раскрыла нового избранника Ольги Бузовой

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала о будущем телеведущей. По словам Мэрилин Керро, проблемы в браке Ольги Бузовой начались еще два года назад, но супруги старались сохранить союз из последних сил. Рыжеволосая ведьма также поведала о человеке, с котором у звезды реалити-шоу скоро начнется роман.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро рассказала о прошлом, настоящем и будущем ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. По мнению эстонской ведьмы, знаменитости было суждено расстаться с известным футболистом Дмитрием Тарасовым. Цифра Бузовой – девять, она говорит о том, что звезде очень сложно в отношениях с мужчинами. Такие женщины, как правило, находят свою любовь после тридцати пяти лет, пишет Starhit.ru.

«Она слишком мягкая, не умеет сказать «нет». Любит, не думает о себе. В этом и заключается ее самая большая ошибка. Если Ольга сможет перебороть себя, то судьба может измениться», – говорит Керро.

По словам Мэрилин, ведущая реалити-шоу и футболист «Локомотива» были очень разными людьми. 

«У них не было ничего общего в духовном плане. Поэтому то, что они расстанутся, было понятно и раньше. Удивительно то, что они так долго продержались. Наверное, это привычка быть вместе. Они постоянно давали друг другу новый шанс, и в какой-то момент зашли в тупик. Я вижу любовный треугольник», – отметила Керро, не вдаваясь в подробности.

Керро также сообщила, что спортсмен, по-видимому, не ощущал себя хозяином в собственном доме. «Она всегда была выше: умнее, сильнее. Когда надо было поддерживать, это делала она, а не наоборот… Я считаю, что проблемы в их семье начались два года назад», – поделилась экстрасенс.

Мэрилин также поведала, что телеведущая не представляет жизни без мужчины рядом, а женщина должна уметь быть счастливой и в одиночестве. «Если она решит к нему вернуться, то все повторится, и будет еще хуже», – сообщила ведьма.

Как рассказала звезда мистического телешоу, в будущем Ольгу Бузову ждут искренние и длительные отношения с кем-то из ее окружения. Однако это произойдет не сразу.  

«Какое-то время она будет одна, хотя рядом с ней много мужчин. Ольге следует быть самой собой, чтобы понять, почему так произошло, усвоить свои уроки и идти дальше. Ее новым избранником станет тот, кто долгое время будет для нее лишь другом. Я считаю, что это самое правильное начало отношений. Ольге не нужен известный мужчина, он будет из другой сферы. Он уже рядом с ней, но пока она не распознала в нем свою вторую половинку», – поделилась Керро.

В финале своего выступления, размещенного на сайте «Дома-2», Мэрилин сказала, что не планирует рассекречивать личность нового избранника Ольги. По словам Керро, со временем Бузова сама поймет, кто это. 

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбузоважизнькерроМэрилин Керроольгаольга бузова
По теме
Ольга Бузова поблагодарила тех, кто критикует ее пение

Ольга Бузова поблагодарила тех, кто критикует ее пение

Ольга Бузова решила стать певицей и теперь активно выступает.
эксклюзив на limon.ee!
Смотри!
розыгрыш!
смотри!
смотри!
смотри!
смотри!
Горячая тема!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:13
Видео: Ксения Бородина своим пением заткнула за пояс Ольгу Бузову
13:55
Беременная Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости. Смотрите фото!
13:42
Видео: Россия и Украина назвали первых кандидатов на участие в «Евровидении-2017»
13:32
Мэрилин Керро раскрыла нового избранника Ольги Бузовой
13:09
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
12:49
Рената Литвинова унизила участника «Минуты славы» за «обтяжные штанишки»
12:33
Иван Ургант восхитил новым селфи
12:10
Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото (1)
12:02
Дождались! Исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза приедет в Эстонию с концертами
11:55
Ольга Бузова поблагодарила тех, кто критикует ее пение
11:34
Тина Канделаки и Ксения Собчак прекратили воевать
10:51
Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор
10:34
Певица Валерия опешила от действий 18-летнего сына
10:29
Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической
09:58
Фото: после развода Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной
09:50
Каким будет ваш день? Читайте гороскоп на седьмое февраля
09:32
Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой
22:36
Скандальный эстонский бизнесмен: меня хотят убить! (1)
20:16
Внимание, розыгрыш ко Дню друга! Не упустите возможность порадовать близких конфетами Raffaello!
19:30
Девять интересных фактов о миссионерской позе
Все новости
KrasotkaЦеликом
Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов

Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов

Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые

Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые

14:48
Китаянка родила ребенка, зачатого 16 лет назад
14:26
10 предметов женского гардероба, которые на самом деле раздражают мужчин
14:11
Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику
13:44
Четыре совета для пар, которые расстаются и сходятся снова
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото(1)
Беременная Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости. Смотрите фото!
Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
Видео: Россия и Украина назвали первых кандидатов на участие в «Евровидении-2017»
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(38)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (17)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(8)
CмотриЦеликом
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото

Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото (1)

Глаза отказываются верить: это выступление Леди Гаги будут обсуждать еще долгие годы (видео)

Глаза отказываются верить: это выступление Леди Гаги будут обсуждать еще долгие годы (видео)

6. фев
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопгрудьдевушкадональд трампевровидениежизньзвездызнак зодиакаинтиммузыкаольгаольга бузовапевецпевицасекссмертьсмотрисшаталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees