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Рената Литвинова унизила участника «Минуты славы» за «обтяжные штанишки»

Limon.ee
Limon.ee
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Поклонники Ренаты Литвиновой оставляют в ее блоге слова благодарность за то, что она смогла украсить собой шоу "Минута славы". А ненавистники уже поспешили задаться вопросом: "Зачем на проекте нужны ее вздохи и охи?"

Шоу "Минута славы" с ведущим Михаилом Боярским стартовало в эфире Первого канала. В жюри на этот раз вошли Владимир Познер, Сергей Юрский, Сергей Светлаков и Рената Литвинова. Поклонники актрисы обрадовались, и стали оставлять после эфира слова восхищения ее поведением и цитатами в адрес участников, пишут Argumentiru.com.

"Рената Муратовна настоящая, без фальши и лести, смотрела эту передачу только из-за нее, во всем совпало", "С чего это Рената должна льстить бездарностям всяким? Имеет право говорить, что думает", "Я смотрю только из-за вас, Рената... я тоже, как и вы, далеко не всё готова "жрать", что называют искусством", "Заставить нас смотреть это "шоу" на Первом, конечно, может только Рената. Надеюсь, она сможет облагородить даже такую пошлятину!", - пишут пользователи Instagram.

А вот ненавистники актрисы и режиссера считают, что она стала пародировать пародию Максима Галкина на себя же саму - заламывает руки, вздыхает слишком наигранно. Даже некоторые решили, что она откровенно унизила одного из участников.

После выступления парня, который крутился на голове, Рената опять вздохнула и заявила:

"Я не поняла, почему я должна так долго смотреть на эти ваши ноги? Зачем вы надели такие обтяжные штанишки? А они страшно обтяжные! Со всеми подробностями! Вы считаете, что это страшно красиво? Минуту я вижу, как он их сдвигает, выкручивает, а потом раздвигает. Так неприлично! Вообще вы меня дико взбесили! Ужас!"

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