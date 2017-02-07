Дождались! Исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза приедет в Эстонию с концертами

Юрий Лоза - весьма незаурядный человек, чей творческий путь никогда не был гладким и ровным. Избранный им музыкальный жанр не охарактеризуешь в двух словах. Есть у него и преисполненные глубокого психологизма баллады, и песни - шутки, и западающая в душу лирика, и композиции, чьё ироничное звучание высмеивает лиричное отношение к жизни. Музыкальный стиль певца отличают рок-н-рольное тяготение и близость к традиционной бардовской песне. Как результат у него получаются прекрасные, душевные баллады «Пой, моя гитара», «Я умею мечтать», «Дорога», «Плот», за которые любят и почитают исполнителя.

За тридцать лет своей певческой карьеры Юрия Лозы, у артиста накопилось почти 2 десятка альбомов. Многие его композиции звучат в знаменитых кинолентах. Кстати, мало кто знает – именно Лоза основал популярный футбольный клуб «Старко», играть за который считают честью множество знаменитых деятелей отечественного шоу бизнеса.

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Купив билеты на концерт Юрия Лозы и группы «ДЖЕМ», поклонники как будто приходят на встречу со старым другом – искренним, открытым и всегда приветливым исполнителем, который всегда им рад, и, конечно, незаурядной творческой личностью. Композиции Юрия Лозы, благодаря скрывающемуся за их безыскусной простотой психологизму, заставляют публику размышлять, дают возможность получить ответы на те или иные жизненные вопросы, постичь себя и посмотреть на окружающий мир новыми глазами. Именно за это Лозу так любят поклонники – с ним так просто открыть новые грани мира вокруг нас, почувствовать заново простые радости жизни. Так что не пропустите необычный, юбилейный концерт исполнителя, в котором будут звучать и новые, и уже полюбившиеся не одному поколению песни «Плот», «Сто часов вдвоем», «Заповедные места» и многие другие…

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