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Ольга Бузова поблагодарила тех, кто критикует ее пение

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Ольга Бузова решила стать певицей и теперь активно выступает.

Она опубликовала отрывки своего выступления на «Доме-2» и призналась, что внимательно читает отзывы: «Спасибо каналу ТНТ и любимому проекту за то, что всегда поддерживаете меня. Спасибо вам, мои хорошие, за добрые слова и конструктивную критику. Я все читаю, и буду лучше. Я обещаю вам и себе. Ведь все только начинается. Спасибо моим танцорам за то, что так органично вписались в мою песню "Привыкаю". Мы так станцевались, что они не успели понять, как у меня оказались их паспорта, и теперь мы вместе с ними готовим для Big Love Show номера».

 

Спасибо каналу ТнТ и любимому проекту за то, что всегда поддерживаете меня❤️ Спасибо вам, мои хорошие за добрые слова и конструктивную критику Я все читаю, и буду лучше я обещаю вам и себе Ведь, все только начинается Спасибо моим танцорам за то, что так органично вписались в мою песню #привыкаю ❤️ мы так станцевались, что они не успели понять, как у меня оказались их паспорта и теперь мы вместе с ними и @vinnipoosha готовим для Big Love Show номера #ябуду#ястану#моилюдивсегдасомной#привыкаю#командабузовой

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

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