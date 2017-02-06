Ольга Бузова поблагодарила тех, кто критикует ее пение

Она опубликовала отрывки своего выступления на «Доме-2» и призналась, что внимательно читает отзывы: «Спасибо каналу ТНТ и любимому проекту за то, что всегда поддерживаете меня. Спасибо вам, мои хорошие, за добрые слова и конструктивную критику. Я все читаю, и буду лучше. Я обещаю вам и себе. Ведь все только начинается. Спасибо моим танцорам за то, что так органично вписались в мою песню "Привыкаю". Мы так станцевались, что они не успели понять, как у меня оказались их паспорта, и теперь мы вместе с ними готовим для Big Love Show номера».