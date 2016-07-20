Тина Канделаки и Ксения Собчак прекратили воевать

Ведущие помирились на дне рождения известного продюсера Яны Рудковской. Их посадили за один стол и им пришлось общаться с друг другом. Оказалось, что Рудковская специально посадила их вместе. Когда Ксения Собчак произносила тост в честь именинницы, она в шутку упомянула об этой ссоре. Судя по всему, Собчак и Канделаки забыли о вражде.