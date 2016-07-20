Ведущие помирились на дне рождения известного продюсера Яны Рудковской. Их посадили за один стол и им пришлось общаться с друг другом. Оказалось, что Рудковская специально посадила их вместе. Когда Ксения Собчак произносила тост в честь именинницы, она в шутку упомянула об этой ссоре. Судя по всему, Собчак и Канделаки забыли о вражде.
Тина Канделаки и Ксения Собчак прекратили воевать
7. Февраль 2017 11:34
:
Долгое время две известные телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки не могли примириться. И вот, наконец, они нашли точки соприкосновения. Конфликт звезд произошел из-за того, что однажды Тина предложила Ксении начать собственное дело, а та ее осмеяла.