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Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Limon.ee
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Ожидающая третьего ребенка российская певица Натали стала гостьей передачи Андрея Малахова «Сегодня вечером». Артистка и ведущий сфотографировались вместе, и их снимок произвел фурор среди фанатов исполнительницы хита «О Боже, какой мужчина!».

Несмотря на внушительный срок беременности, певица Натали продолжает вести активный образ жизни. Она регулярно выходит в свет, участвует в съемках и радиоэфирах. Так, Натали посетила передачу Андрея Малахова «Сегодня вечером». Отчетом со съемочного процесса популярная исполнительница поделилась с многочисленными подписчиками на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Так, певица опубликовала пару фотографий, на которых запечатлена вместе с ведущим. При этом на одном из снимков Малахов запечатлен стоящим на одном колене и прижимающимся к животу Натали. Пикантное фото артистка подписала так: «Спасибо, Андрей, за бесконечный оптимизм! За добрые слова!»

 

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