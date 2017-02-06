Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Несмотря на внушительный срок беременности, певица Натали продолжает вести активный образ жизни. Она регулярно выходит в свет, участвует в съемках и радиоэфирах. Так, Натали посетила передачу Андрея Малахова «Сегодня вечером». Отчетом со съемочного процесса популярная исполнительница поделилась с многочисленными подписчиками на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Так, певица опубликовала пару фотографий, на которых запечатлена вместе с ведущим. При этом на одном из снимков Малахов запечатлен стоящим на одном колене и прижимающимся к животу Натали. Пикантное фото артистка подписала так: «Спасибо, Андрей, за бесконечный оптимизм! За добрые слова!»