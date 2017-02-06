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В логотипе «Евровидения-2017» усмотрели «руку Кремля». Смотрите фото!

Limon.ee
Limon.ee
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В социальных сетях обсуждают новую версию происхождения логотипа «Евровидения-2017», которое пройдет на Украине. Внимание привлек пост волонтера Светланы Гулько, которая уверена, что дизайнеры зашифровали в национальных бусах на логотипе купола московского собора Василия Блаженного.

«Украинские дизайнеры не смогли лучшего придумать? Вот коммент, взятый в просторах инета: "В середину еще серп с молотом, и диверсия состоялась..."», — поделилась девушка своим мнением в Facebook.

По ее мнению, некоторые бусы подозрительно похожи на российский храм текстурой. Волонтер высказала недоумение, почему дизайнеры не использовали самобытную петриковскую роспись.

В комментарии под записью один из друзей девушки заявил, что заимствование очевидно. С ним не согласились другие пользователи, отметив, что при желании «даже из святого можно сделать грешника».

Из Facebook пост украинки перекочевал в Twitter, где также вновь стали обсуждать, что же на самом деле изображено на логотипе. «Просто изначально логотип *** (плохо) был сделан. Но признать это неохота, поэтому срочно ищем руку Кремля», — предположил один из микроблогеров.

Среди самых популярных версий о том, что на самом деле нарисовано на логотипе, — стафилококк и коса Юлии Тимошенко.

Украина должна провести «Евровидение» в мае 2017 года. Страна получила право принимать международный конкурс после победы певицы Джамалы, исполнившей на предыдущем конкурсе песню «1944».

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