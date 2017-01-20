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Пользователей сети восхитила потроллившая Трампа арабская авиакомпания (фото)

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Иорданская авиакомпания Royal Jordanian потроллила президента США Дональда Трампа, издавшего указ о запрете на въезд в страну гражданам семи мусульманских государств. Запись появилась в Twitter-аккаунте перевозчика после того, как документ был заблокирован федеральным судьей.

В сообщении компания объявляет о скидках на перелеты в США. На картинке крупными буквами написано слово ban («запрет» на английском языке), однако предприимчивый специалист по продвижению в социальных медиа переделал его в Bon Voyage («счастливого пути» по-французски).

Пользователи социальных сетей оценили шутку. Запись получила сотни лайков и ретвитов, а микроблогеры высказывали SMM-щику свое почтение. Так, некоторые назвали авиаперевозчика лучшим и пообещали когда-нибудь воспользоваться его услугами.

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