Пользователей сети восхитила потроллившая Трампа арабская авиакомпания (фото)

В сообщении компания объявляет о скидках на перелеты в США. На картинке крупными буквами написано слово ban («запрет» на английском языке), однако предприимчивый специалист по продвижению в социальных медиа переделал его в Bon Voyage («счастливого пути» по-французски).

Пользователи социальных сетей оценили шутку. Запись получила сотни лайков и ретвитов, а микроблогеры высказывали SMM-щику свое почтение. Так, некоторые назвали авиаперевозчика лучшим и пообещали когда-нибудь воспользоваться его услугами.