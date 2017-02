Глаза отказываются верить: это выступление Леди Гаги будут обсуждать еще долгие годы (видео)

Как сообщает TJ, во время исполнения песни This Land is Your Land, беспилотники с подстветкой сформировали в небе флаг США, передает TopNews.

Певица спустилась на сцену на тросах и исполнила свои хиты, в том числе композиции Poker Face и Bad Romance.

Отметим, что в январе источник, близкий к организаторам Супербоула, сообщил, что Леди Гаге запретили упоминать избранного президента США Дональда Трампа во время выступления.

Добавим, что в самом матче Супербоула члуб "Нью-Инглэнд Пэтриотс" феноменально победил "Атланту Фэлконс", умудрившись сравнять счет, безнадежно проигрывая по ходу поединка со счетом 28:3, и одолев своего противника в овертайме, который к слову был сыгран впервые в истории турнира.

Квотербек Том Брэди был признан самым полезным игроком финала.

Среди зрителей на стадионе присутствовали Джордж Буш-старший и его супруга Барбара.