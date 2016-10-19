Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!

Lifter хорошо поискал в bнтернете и нашел, кажется, одного из лучших представителей новой породы… Знакомьтесь, это Альберт. Он уже известный инстаграммер и вообще очаровашка.

A photo posted by Munchkin cat (@albertbabycat) on Feb 4, 2017 at 2:27pm PST

A photo posted by Munchkin cat (@albertbabycat) on Jan 22, 2017 at 3:36pm PST

За его жизнью подсматривают сотни тысяч пользователей Сети! И это несмотря на то, что Альберт – домосед и не очень любит выходить за пределы своей зоны комфорта.

Иногда ему кажется, что он хочет выйти на улицу и прокатиться на скутере. Но обычно в такие моменты он не помнит, куда делся его шлем, а безопасность - на первом месте…

A photo posted by Munchkin cat (@albertbabycat) on Oct 18, 2016 at 7:51pm PDT

А еще Альберт увлекается модой. И он очень игрив!