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Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!

Limon.ee
Limon.ee
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Каждый, у кого дома были коты или кошки, знает: эти животные особенно милы, когда совсем маленькие. И если вы скучаете по кошачьему детству, для вас свершилось чудо! Появилась новая порода кошек, которые никогда не растут. И эта порода называется «манчкин».

Lifter хорошо поискал в bнтернете и нашел, кажется, одного из лучших представителей новой породы… Знакомьтесь, это Альберт. Он уже известный инстаграммер и вообще очаровашка.

 

A photo posted by Munchkin cat (@albertbabycat) on

 

A photo posted by Munchkin cat (@albertbabycat) on

За его жизнью подсматривают сотни тысяч пользователей Сети! И это несмотря на то, что Альберт – домосед и не очень любит выходить за пределы своей зоны комфорта.

Иногда ему кажется, что он хочет выйти на улицу и прокатиться на скутере. Но обычно в такие моменты он не помнит, куда делся его шлем, а безопасность - на первом месте…

 

A photo posted by Munchkin cat (@albertbabycat) on

А еще Альберт увлекается модой. И он очень игрив!

A video posted by Munchkin cat (@albertbabycat) on

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