Только не это! Анна Семенович изуродовала свою грудь (фото)

Один из снимков шокировал ее подписчиков. Дело в том, что на нем Анны очень сильно, даже неестественно, уменьшена талия, и увеличена грудь. Все бы ничего, но одна половина бюста получилось четвертого размера, а другая – примерно второго. Лицо артистки также выглядит очень странно. Как отметили пользователи Сети в комментариях, на этом фото на себя Семенович совершенно не похожа.