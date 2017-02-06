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Супруга Павла Прилучного обнародовала интимную переписку с мужем

Limon.ee
Limon.ee
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Актриса продемонстрировала, как проходит их общение на расстоянии. 

Агата Муцениеце и Павел Прилучный много времени проводят порознь из-за съемок, но находят возможность всегда оставаться в курсе всего, что происходит со второй половинкой. Артистка не побоялась открыть «СтарХиту» содержимое ее телефона.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный всегда были достаточно откровенны с преданными поклонниками. Пара регулярно делится семейными снимками и деталями совместной жизни, порой раскрывая личные подробности. Однако на сей раз «СтарХиту» удалось увидеть чуточку больше. Мы заглянули в телефон Агаты и обнаружили там отчет для мужа, секрет успеха и даже горячий поцелуй.

На рабочем столе гаджета звезды «Гражданского брака» красуется снимок с мужем – на нем Агата страстно целует любимого. Поскольку у супругов не так много времени, которое они могли бы проводить вместе, им приходится постоянно тосковать и ждать новой встречи друг с другом.

«Из-за плотного графика съемок начинаю сильно скучать по мужу и деткам, - призналась актриса. - Поэтому на заставке я с любимым Пашей. Как мама двоих малышей скачиваю много разных игр, особенно развивающих. Вместе с Тимошей учим звуки животных, цвета, слова, собираем пазлы, скоро и Мия к нам присоединится. Кстати, у меня в телефоне есть один лайфхак – Sleepy звуки. Ну а как еще уложить спать мою большую семью?».

Среди используемых приложений в телефоне звезды «СтарХит» также обнаружил популярную программу Snapseed – именно в ней Агата обрабатывает снимки, которые в итоге видят подписчики ее микроблога.

«Как и все девушки, обожаю делать селфи и фотографировать детей – 4-летнего Тимофея и 10-месячную Мию! Лучшие кадры немедленно отправляются в фоторедактор, а то сами знаете, как бывает: немножко не выспалась или свет не так упал – но приложение все исправит», – поделилась актриса.

Среди многочисленных программ, игр, фоторедакторов и других приложений в гаджете звезды также обнаружили ее переписку с мужем. Как оказалось, Агата и Павел постоянно на связи – молодая мама рассказывает Прилучному о занятиях детей, когда его нет дома, а также подшучивает над ним, провоцируя на несерьезные угрозы вроде «Отхватишь!».

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