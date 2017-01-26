Награждение Зары в Кремле возмутило людей (видео)

В торжественной обстановке Екатерининского зала Кремля Владимир Путин 26 января вручил государственные награды видным деятелям – артистам, ученым, врачам и учителям. Среди счастливчиков была певица Зара, которую президент поздравил с присвоением ей звания заслуженной артистки Российской Федерации.

A video posted by Зара (@zara_music) on Jan 26, 2017 at 10:11am PST

Соответствующий указ Путин подписал еще в ноябре прошлого года. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский на большом сольном концерте Зары в Кремле. Он был приурочен к 20-летнему юбилею творческой карьеры певицы и с аншлагом прошел на главной сцене страны.

Вместе с сотнями позитивных комментариев в Сети появились и сообщения возмущенных людей. "За какие или за какую заслугу ее наградили?", "Ой за какие заслуги награду, чем заработана награда то, кто тебя слушает, ты собираешь залы, стадионы? знай не какая ты не народная", "За что!?", "За какие заслуги?", "А за что?", "Вот что она поет? ни разу ее песен не слышала... Вроде как на фабрике че-то скулила и то не запомнилась! Ни таланта, ни голоса... нашли кому награду давать! На завод пусть швеей идет или фасовшицей больше пользы, все боятся работать, легче скрипучим голосом народ нервировать! Зачем без голоса и таланта брать то что не твое, не заслуженное, не стыдно?", "Как много намного более заслуженных людей не получили и не получат этого звания", – негодуют встревоженные комментаторы.

Остроумный критик Отар Кушанашвили высказался о щекотливой ситуации и тоже не стал скрывать своего недовольства. "Про ЗАРУ, "саму невинность во плоти". Мы с ней долгое время обслуживались у одного цирюльника, он ее перманентно нахваливал за ее дивный нрав, но ведь не цирюльник ее награждал, и не за красивое личико же такую архиважную цацку вручают", – отметил журналист-острослов.

Сначала Отар вскользь упомянул о бурной личной жизни Зары. "По временам я слышал о ней: замужем за сыном Валентины Матвиенко, потом за кем-то еще, и еще раз", – иронизирует Кушанашвили.

Затем критик обратил свой взор на творчество исполнительницы, прославившейся на всю Россию благодаря участию в телевизионном шоу "Фабрика звезд-6".

"Так же спорадически я слышал ее, что ж, эти песни соответствуют, пусть самым снисходительным представлениям о стандарте. Но давать звание за бурную личную жизнь и за дюжинные песни... Тогда моим друганам Шатунову Юрке и Григорьеву-Аполлонову дайте сразу НАРОДНЫХ; уж эти поболее признания стяжали", – считает Отар.

Кушанашвили сомневается, что эта награда пойдет Заре впрок. "А самое главное – это самая что ни на есть медвежья услуга для самого артиста, ведь, как говорят в Грузии, где любое звание можно купить, "доверие приходит пешком, но уезжает верхом", – красиво резюмировал мастер слова.