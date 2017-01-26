Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Награждение Зары в Кремле возмутило людей (видео)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В последних числах января Зара получила в Кремле государственную награду из рук Владимира Путина. Триумф певицы, признанной заслуженной артисткой Российской Федерации, порадовал далеко не всех, пишет Дни.ру.

В торжественной обстановке Екатерининского зала Кремля Владимир Путин 26 января вручил государственные награды видным деятелям – артистам, ученым, врачам и учителям. Среди счастливчиков была певица Зара, которую президент поздравил с присвоением ей звания заслуженной артистки Российской Федерации.

 

A video posted by Зара (@zara_music) on

Соответствующий указ Путин подписал еще в ноябре прошлого года. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский на большом сольном концерте Зары в Кремле. Он был приурочен к 20-летнему юбилею творческой карьеры певицы и с аншлагом прошел на главной сцене страны.

Вместе с сотнями позитивных комментариев в Сети появились и сообщения возмущенных людей. "За какие или за какую заслугу ее наградили?", "Ой за какие заслуги награду, чем заработана награда то, кто тебя слушает, ты собираешь залы, стадионы? знай не какая ты не народная", "За что!?", "За какие заслуги?", "А за что?", "Вот что она поет? ни разу ее песен не слышала... Вроде как на фабрике че-то скулила и то не запомнилась! Ни таланта, ни голоса... нашли кому награду давать! На завод пусть швеей идет или фасовшицей больше пользы, все боятся работать, легче скрипучим голосом народ нервировать! Зачем без голоса и таланта брать то что не твое, не заслуженное, не стыдно?", "Как много намного более заслуженных людей не получили и не получат этого звания", – негодуют встревоженные комментаторы.

Остроумный критик Отар Кушанашвили высказался о щекотливой ситуации и тоже не стал скрывать своего недовольства. "Про ЗАРУ, "саму невинность во плоти". Мы с ней долгое время обслуживались у одного цирюльника, он ее перманентно нахваливал за ее дивный нрав, но ведь не цирюльник ее награждал, и не за красивое личико же такую архиважную цацку вручают", – отметил журналист-острослов.

Сначала Отар вскользь упомянул о бурной личной жизни Зары. "По временам я слышал о ней: замужем за сыном Валентины Матвиенко, потом за кем-то еще, и еще раз", – иронизирует Кушанашвили.

Затем критик обратил свой взор на творчество исполнительницы, прославившейся на всю Россию благодаря участию в телевизионном шоу "Фабрика звезд-6".

"Так же спорадически я слышал ее, что ж, эти песни соответствуют, пусть самым снисходительным представлениям о стандарте. Но давать звание за бурную личную жизнь и за дюжинные песни... Тогда моим друганам Шатунову Юрке и Григорьеву-Аполлонову дайте сразу НАРОДНЫХ; уж эти поболее признания стяжали", – считает Отар.

Кушанашвили сомневается, что эта награда пойдет Заре впрок. "А самое главное – это самая что ни на есть медвежья услуга для самого артиста, ведь, как говорят в Грузии, где любое звание можно купить, "доверие приходит пешком, но уезжает верхом", – красиво резюмировал мастер слова.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАартисткавладимир путинзаразвездыпутин
смотри!
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотри!
смотри!
смотри!
Горячая тема!
Эксклюзив!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:05
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!
15:51
Бывший сосед по камере рэпера-грабителя: Beebilõust - хороший человек
15:49
Только не это! Анна Семенович изуродовала свою грудь (фото)
15:31
Не поверите, но у нас есть видео: известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу
15:18
Супруга Павла Прилучного обнародовала интимную переписку с мужем
15:00
Награждение Зары в Кремле возмутило людей (видео)
14:45
Звезда шоу «Голос» собирает деньги на пересадку печени
14:14
Эстонский рэпер задержан по подозрению в ограблении: Каур Кендер чувствует в этом и свою вину
14:04
Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат! (1)
13:45
Маленько приукрасил: Станислав Садальский соврал о запрете въезда на Украину (1)
13:38
Рай на Земле существует! Прибалтийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту (видео)
13:15
Если ваши друзья постят снимки из спортзала, у них – проблемы!
13:02
Мамина копия: 54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
12:43
Фото: 58-летняя Елена Кондулайнен помолодела лет на двадцать благодаря блестящему хирургу
12:30
Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику в Сети
12:08
Не пропустите! Мы начинаем розыгрыш билетов на яркое шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE
12:07
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
11:30
Вот что случится с разными знаками Зодиака в феврале!
11:08
Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому
10:47
Видео: Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье за 250 тысяч долларов от бывшего жениха
Все новости
KrasotkaЦеликом
«Тыжемать!»: кому и что она все время должна?

«Тыжемать!»: кому и что она все время должна?

Врачи перечислили мифы о сахаре

Врачи перечислили мифы о сахаре

Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать

Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать

16:09
Вот что происходит с почками, кожей и мозгом в те дни, когда на вас много косметики
15:47
Ученые рассказали, как правильно «делить» детей после развода
14:45
Видео: стилист советует, как одеваться женщинам элегантного возраста
14:10
Лакрица во время беременности бьет по интеллекту малыша
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
Награждение Зары в Кремле возмутило людей (видео)
Рай на Земле существует! Прибалтийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту (видео)
Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру
Если ваши друзья постят снимки из спортзала, у них – проблемы!
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(38)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (17)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!(2)
CмотриЦеликом
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!

Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников

Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников

4. фев
Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистартисткабузовавидеогороскопгрудьдевушкадочьжизньзвездыздоровьезнак зодиакаинтимольгаольга бузовапевецпевицасекссмертьсмотрисшаталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees