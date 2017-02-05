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Видео с камеры наблюдения!

Эстонский рэпер задержан по подозрению в ограблении: Каур Кендер чувствует в этом и свою вину

Limon.ee
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В субботу посреди бела дня в Таллинне пьяный мужчина угрожал ножом продавщице небольшого магазина Salme на улице Теэстузе, пытаясь заставить отдать наличные из кассы. 

Благодаря быстрой реакции свидетелей инцидента, патруль полицейских прибыл на место за две минуты. Сотрудники полиции приказали 35-летнему мужчине бросить нож и выйти из магазина. Мужчина подчинился указаниям и спокойно покинул магазин. Каким же было удивление общественности, когда стало известно, что задержанный никто иной как эстонский рэпер Beebilõust (настоящее имя Андрус Элбинг), номинированный на Музыкальную премию Эстонии. Задержанная звезда находилась в алкогольном опьянении.

Рэпер Beebilõust/ MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Сегодня события, которые происходили на выходных, начали активно комментировать эстонские знаменитости. Так, друг рэпера Beebilõust скандальный эстонский писатель Каур Кендер прокомментировал газете Õhtuleht, что печалится о случившемся, и будучи другом, чувствует свою ответственность за случившееся. Сокрушается, что не смог вовремя помочь другу свернуть со скользкого пути.

Каур Кендер/ Jaanus Lensment

Предлагаем вам посмотреть кадры того самого ограбления, которое попало на камеру видеонаблюдения.

Poe turvakaamera salvestis - Beebilõust
Allikas: Reporter.ee
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАграбителькаур кендеркендер
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