Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат!

Подозреваемый в ограблении магазина 35-летний рэпер Андрус Эльбинг сегодня был взят по стражу на два месяца.

Suur Papa. Фото: Harry Tiits

Его близкий друг (а также коллега Эльбинга по сцене) рэпер Уку Ароп, известный под псевдонимом Suur Papa, решил прокомментировать случившееся в социальных сетях.

«В сегодняшнем шоковом состоянии хочется только сказать, что у всех нас бывают взлеты и падения, дни и ночи», - написал Ароп под снимком в Instagram.

Уку признал, что для него, как для друга Эльбинга, произошедшее стало большим ударом. «В этом изменчивом мире мы постоянно теряем себя, но важно то, что мы находим день в этой темноте… каждый день… Ты боролся с этим демоном, брат, надеюсь, ты его победишь. Your bro», - написал Уку.