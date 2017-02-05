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Близкий друг рэпера-грабителя: надеюсь, ты победишь этого демона, брат!

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В субботу, 4 февраля, в 12.30 центр тревоги получил сообщение, что в магазине на улице Теэстузе в Таллинне мужчина угрожал продавцу ножом и пытался забрать деньги из кассы. Полицейские прибыли на место происшествия спустя две минуты и увидели там скандально известного рэпера Beebilõust с ножом, пишет Elu24.

Подозреваемый в ограблении магазина 35-летний рэпер Андрус Эльбинг сегодня был взят по стражу на два месяца.

Suur Papa. Фото: Harry Tiits

Его близкий друг (а также коллега Эльбинга по сцене) рэпер Уку Ароп, известный под псевдонимом Suur Papa, решил прокомментировать случившееся в социальных сетях. 

«В сегодняшнем шоковом состоянии хочется только сказать, что у всех нас бывают взлеты и падения, дни и ночи», - написал Ароп под снимком в Instagram.

Уку признал, что для него, как для друга Эльбинга, произошедшее стало большим ударом. «В этом изменчивом мире мы постоянно теряем себя, но важно то, что мы находим день в этой темноте… каждый день… Ты боролся с этим демоном, брат, надеюсь, ты его победишь. Your bro», - написал Уку. 

A photo posted by P.O.E.G (@a.r.o.p) on

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Вчера в 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Тёэстузе продавщице магазина угрожают ножом и пытаются украсть деньги из кассы. Выяснилось, что магазин пытался ограбить эстонский рэпер Андрус Эльбинг, который выступает под псевдонимом Beebilõust.  Известный рэпер, угрожая ножом, пытался ограбить магазин в Таллинне

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