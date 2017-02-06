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Звезда шоу «Голос» собирает деньги на пересадку печени

Limon.ee
Limon.ee
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Звезда шоу "Голос" Оксана Казакова рассказала о беде, которая случилась в ее жизни. Девушка собирает деньги, чтобы спасти мать, передает СтарХит.

Клич о помощи Оксана Казакова бросила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с матерью, и рассказала о тяжелой жизненной ситуации.

"Год Ее обследовали в различных клиниках , и только сейчас выяснили , что грядет самое страшное и скорее всего нужно будет делать пересадку печени..." – горестно объявила певица. Далее артистка обратилась за консультацией к многочисленным подписчикам, отметив, что понадобиться около четырех миллионов рублей.

Казакова отметила, что ей, кроме себя и тех, кто откликнется на просьбу о помощи, больше не на кого надеяться. "Про мужа в котором души не чаяла 15 лет лучше не спрашивайте , он посоветовал мне продать родительскую квартиру , где и живут сейчас мои родители ... Так что здесь без комментариев..." – написала Оксана.

Сама же артистка заявила о том, что готова работать хоть 24 часа в сутки семь дней в неделю,  чтобы заработать на лечение матери. "Я как и всегда продолжаю работать , работать и работать, а в данной ситуации буду рада если она у меня будет только прибавляться ! Я хоть каждый день готова концерты давать и работать педагогом по вокалу хоть 24 часа в сутки , озвучивать рекламу, писать тексты для ваших песен. Пусть только мамочка будет здорова... " – объявила звезда шоу "Голос".

Журналисты Starhit связались с певицей, чтобы узнать, почему у ее матери начались проблемы со здоровьем. "30 лет назад при рождении третьего ребенка, моей младшей сестры, она потеряла очень много крови. Необходимо было сделать переливание крови, врачи занесли ей инфекцию при переливании, Гепатит С, она и не знала об этом, а через 20-30 лет, как известно, гепатит перерастает в следующую стадию фиброза печени. В общем, год назад ей понадобилась операция на ногу, так как у нее была деформация стопы, а гемоглобин был настолько понижен, что пришлось два раза подряд откладывать операцию, пока не поднимут. Процедуру провели успешно, но позже начали разбираться, почему гемоглобин так сильно понижен и стали обращаться в различные клиники, искать причину", – рассказала Оксана Казакова.

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