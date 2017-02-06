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Рай на Земле существует! Прибалтийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту (видео)

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Мы так сильно зарылись в урбанизацию, что идея жизни на лоне природы в гармонии с нею и окружающим миром кажется достойной пера Герберта Уэллса. Тем не менее, даже на этой настрадавшейся от антропогенного воздействия планете есть оазисы жизни, чистоты и красоты.

Находится этот жилой заповедник в Латвии, неподалеку от города Цесис, пишет Маркетиум. Автором проекта, его инициатором и спонсором стал некто Айварс Звирбулис — латвийский миллионер и по совместительству архитектор. Он купил 30 000 га леса в холмистой местности Латвии и, сделав проект эко-поселения, постепенно претворил его в жизнь.

На территории поселка, который называется Аматциемс, 300 домов. Все они построены исключительно из экологически чистых природных материалов, не наносящих вреда окружающей среде. За каждым домом закреплен участок от 0,4 до 1,3 га, на котором есть небольшое озеро и лес.

Под корнями сосен и елей пролегает канализация, также имеются источники электроэнергии и даже сеть Интернет. Обогреваются дома в основном теплом от земли – в каждом доме имеется геотермальный тепловой насос со скважиной 90–100 м, преобразующий энергию земли в теплоэнергию. Этого достаточно для круглогодичного обогрева дома и подогрева горячей воды. И только в холодные зимние дни жители прибегают к розжигу камина, которым оснащен каждый дом.

По словам самого миллионера, решение создать подобный оазис родилась из чисто эгоистических соображений. Теперь здесь живет вся его семья.  Люди, выбравшие Аматциемс местом для жизни, должны придерживаться особых правил. Коротко они заключаются в том, чтобы человек мог мирно сосуществовать с природой и животными.

Здесь не шумят ночью и по вечерам, соседи не отгораживаются заборами, а собак не сажают на цепь. Об экологичности окружающей среды говорят те факты, что в траве Аматциемса живут светлячки, а на пруду поют лягушки. Даже те технологии, которые внедряются здесь ради комфорта жизни, не портят ее, а очень аккуратно вписываются в общую гармонию.

В 2010 году постоянно здесь проживали около 72 семей. Еще какая-то часть людей периодически приезжала отдыхать. Достоверно известно, что российская актриса Чулпан Хаматова тоже приобрела себе домик в эко-поселении и очень любит свой дом на латвийской земле!

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